ME vo vzpieraní: Seničová v kategórii do 81 kg skončila na 12. mieste

Jerevan 21. apríla (TASR) - Slovenská vzpieračka Nikola Seničová obsadila 12. miesto na ME v arménskom Jerevane v dvojboji v kategórii do 81 kg. Nad hlavu zdvihla dokopy 210 kg.Zlato si suverénnym spôsobom vybojovala Ukrajinka Iryna Dechová výkonom 258 kg, keď triumfovala v trhu aj nadhode. V súčte bola až o 23 kg lepšia ako druhá Turkyňa Dilara Narinová, bronz získala Elena Erighinová z Moldavska (234).V mužskej kategórii do 96 kg triumfoval Armén Davit Hovhannisjan výkonom 377 kg pred krajanom Arom Aghanjanom (364). Bronz patrí Talianovi Cristianovi Giuseppemu Ficcovi (363).