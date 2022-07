Z D-skupiny na ME žien postúpili Francúzky a Belgičanky

Londýn 19 júla (TASR) - Futbalové reprezentantky Belgicka si na ME žien v Anglicku vybojovali poslednú miestenku do štvrťfinále. V záverečnom vystúpení v D-skupine zvíťazili nad Taliankami 1:0 a v tabuľke obsadili druhé miesto.



Vo štvrťfinále sa Belgičanky stretnú so Švédkami. Ako víťazky skupiny postúpili medzi elitnú osmičku Francúzky, ktoré v pondelok remizovali s Islanďankami 1:1. Vo štvrťfinálovom dueli ich čakajú Holanďanky.



ME žien v Anglicku



D-skupina:



Island - Francúzsko 1:1 (0:1)

Taliansko - Belgicko 0:1 (0:0)



tabuľka:



1. Francúzsko 3 2 1 0 8:3 7*

2. Belgicko 3 1 1 1 3:3 4*

3. Island 3 0 3 0 3:3 3

4. Taliansko 3 0 1 2 2:7 1



* - postup do štvrťfinále



štvrťfinálový program:



20. júla



21.00 Anglicko - Španielsko



21. júla



21.00 Nemecko - Rakúsko



22. júla



21.00 Švédsko - Belgicko



23. júla



21.00 Francúzsko - Holandsko