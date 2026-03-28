ME17-kval.: Slováci prehrali s domácim Poľskom a už nemôžu postúpiť
Zverenci trénera Juraja Pekára prehrali v prvom súboji s Chorvátskom 2:5, účinkovanie v kvalifikačnej skupine zakončia v utorok proti Írom.
Autor TASR
Opole 28. marca (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 17 rokov podľahli rovesníkom z Poľska 0:4 v druhom zápase 7. skupiny A-divízie kvalifikácie ME v Opole a už nemôžu postúpiť na šampionát. Na podujatie, ktoré bude na prelome mája a júna hostiť Estónsko, postúpia iba víťazi skupín. Zverenci trénera Juraja Pekára prehrali v prvom súboji s Chorvátskom 2:5, účinkovanie v kvalifikačnej skupine zakončia v utorok proti Írom.
kvalifikácia ME hráčov do 17 rokov - druhá fáza
skupina A7:
Slovensko - Poľsko 0:4 (0:2)
Góly: 5. Buchta, 7. a 55. Szywala, 57. Zalewski
