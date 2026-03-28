Sobota 28. marec 2026
ME19-kval.: Slováci prehrali aj s Talianskom a nepostúpia

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Cosenza 28. marca (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov prehrali aj v druhom zápase druhej fázy kvalifikácie ME hráčov tejto vekovej kategórie. V sobotňajšom zápase 6. skupiny podľahli v talianskej Cosenze domácim 0:3. Predtým nestačili na Turecko (0:1) a už nemajú šancu postúpiť.

Zverenci trénera Juraja Ančica uzavrú skupinové boje utorkovým stretnutím s Maďarmi. Miestenku na šampionát si zaistia víťazi každej zo siedmich štvorčlenných skupín.

druhá fáza kvalifikácie ME hráčov do 19 rokov

6. skupina:

Taliansko - Slovensko 3:0 (2:0)

Góly: 37. Mosconi, 45.+1 Liberali, 72. Coletta, ČK: 57. Sala - 41. Lajčiak



tabuľka:

1. Taliansko 2 2 0 0 6:0 6

2. Turecko 2 2 0 0 4:2 6

3. Maďarsko 2 0 0 2 2:6 0

4. SLOVENSKO 2 0 0 2 0:4 0
