ME19-kval.: Slováci prehrali aj s Talianskom a nepostúpia
Zverenci trénera Juraja Ančica uzavrú skupinové boje utorkovým stretnutím s Maďarmi.
Autor TASR
Cosenza 28. marca (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov prehrali aj v druhom zápase druhej fázy kvalifikácie ME hráčov tejto vekovej kategórie. V sobotňajšom zápase 6. skupiny podľahli v talianskej Cosenze domácim 0:3. Predtým nestačili na Turecko (0:1) a už nemajú šancu postúpiť.
Zverenci trénera Juraja Ančica uzavrú skupinové boje utorkovým stretnutím s Maďarmi. Miestenku na šampionát si zaistia víťazi každej zo siedmich štvorčlenných skupín.
druhá fáza kvalifikácie ME hráčov do 19 rokov
6. skupina:
Taliansko - Slovensko 3:0 (2:0)
Góly: 37. Mosconi, 45.+1 Liberali, 72. Coletta, ČK: 57. Sala - 41. Lajčiak
tabuľka:
1. Taliansko 2 2 0 0 6:0 6
2. Turecko 2 2 0 0 4:2 6
3. Maďarsko 2 0 0 2 2:6 0
4. SLOVENSKO 2 0 0 2 0:4 0
