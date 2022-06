ME19: Slováci utrpeli druhú prehru, Talianom podľahli 0:1

ME futbalistov do 19 rokov



A-skupina:



Trnava



Slovensko - Taliansko 0:1 (0:1)



Gól: 33. Ambrosino. ŽK: Hollý - Mulazzi, Casadei, Ghilardi, Nasti. Rozhodoval: Kikačeišvili (Gruz.), 8235 divákov



Slovensko: Baláž - Mičuda, Luka, Ujlaky, Šikula (72. Kopásek) - Oravec (74. Halabrín), Hollý, Szolgai (46. Griger) - Šnajder (46. Kóša), Jambor, Sauer (64. Gajdoš)

Taliansko: Desplanches - Mulazzi, Ghilardi, Coppola, Giovane - Casadei, Faticanti, Fabbian (79. Terracciano) - Miretti (85. Fontanarosa) - Nasti, Ambrosino (59. Volpato)

Trnava 21. júna (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 19 rokov prehrala aj v druhom vystúpení na domácich majstrovstvách Európy. V utorňajšom stretnutí A-skupiny v Trnave podľahla talianskym rovesníkom 0:1. Jediný gól strelil v 33. minúte Giuseppe Ambrosino, Taliani predtým dvakrát trafili brvno.Mladí Slováci sa predstavia v záverečnom zápase v skupine v piatok o 17.30 h opäť na Štadióne Antona Malatinského proti Rumunom. V utorok sa ešte od 20.00 h hral v Dunajskej Strede duel medzi Rumunskom a Francúzskom.Tréner domácich Albert Rusnák spravil po otváracom debakli od Francúzov 0:5 až šesť zmien v základnej zostave. Jeho zverenci vyrukovali proti ďalšiemu favoritovi smelo a s vysokým napádaním. Už v 5. minúte založili Slováci protiútok, na ktorého konci v sľubnej šanci prestrelil Oravec. V 21. minúte Jambor prenikol do šestnástky a poslal nebezpečnú prihrávku popred bránku, k zakončeniu sa však nedostal žiaden z jeho spoluhráčov. Z následného tlaku vyťažili Slováci priamy kop a Jambor prudkou strelou natiahol talianskeho brankára Desplanchesa. O päť minút neskôr si svoju prvú vyloženú príležitosť vypracovali Taliani. Miretti, ktorý bol jediný nováčik v základnej zostave v porovnaní s úvodným víťazstvom nad Rumunskom 2:1, sa prebojoval do šestnástky a trafil brvno, dorážku nezužitkoval Fabbian. Na konci prvej polhodiny sa v pokutovom území uvoľnil Ambrosino a zatočenou strelou trafil opäť brvno. V 33. minúte však už ten istý hráč otvoril skóre, vo finálnej fáze rýchlej akcie ho na ľavej strane šestnástky našiel Miretti a Ambrosino ľavačkou nekompromisne zakončil.Domáci vstúpili aj do druhého dejstva nebojácne, po dvojnásobnom polčasovom striedaní zmenili rozostavenie na 5-3-2, dvojicu hrotových útočníkov tvorili Jambor a čerstvý Griger. Slováci sa postarali aj o úvodný zaujímavý moment po zmene strán, ale lopta nedoputovala k voľnému Sauerovi. Taliani sa rozbiehali pomalšie na začiatku oboch polčasov, v tom druhom sa však na rozdiel od prvého nedokázali dostať do tempa a zahrávali sa s osudom súboja. V 77. minúte nevyužil možnosť na poistenie najtesnejšieho náskoku Nasti, ktorý vnútri veľkého vápna osamotený hlavičkoval nepresne. Slováci mali najväčšiu šancu na vyrovnanie o tri minúty neskôr, keď Mičuda odcentroval z pravého krídla na bližšiu žrď, na loptu si naskočil Jambor a jeho hlavičku zastavil na bránkovej čiare Desplanches. V závere riadneho hracieho času to ešte oblúčikom vyskúšal striedajúci Kopásek, no tesne minul.