Slováci zabojujú o play off MS, Rusnák: Verím, že to vyšperkujeme

Trnava 22. júna (TASR) - Slovenskí futbalisti do 19 rokov sú po dvoch dueloch na domácich ME bez bodu, bez streleného gólu so skóre 0:6 a bez šance na postup do semifinále. Stále však môžu zabojovať o účasť na MS 2023, o miestenku v play off si zahrajú v priamom súboji o tretie miesto v A-skupine proti rumunským rovesníkom.



Prvé dva pokusy mladým Slovákom v Trnave nevyšli, po úvodnom debakli 0:5 od Francúzov podľahli v utorok Talianom 0:1. "Vnímam sklamanie, jeden cieľ nám ušiel, chceli sme to uhrať minimálne na remízu. Chceli sme dať gól, keď nebudeme dávať góly, nemôžeme vyhrávať zápasy. Pre mňa osobne je to sklamanie z výsledku, keď to porovnám s predchádzajúcim zápasom, v predvedenej hre bolo určité zlepšenie. Pre nás sa turnaj možno začína zápasom s Rumunmi. Rozdáme si to s nimi a iskierka nádeje tam je stále. Tú budeme živiť, kým sa bude dať," zdôraznil tréner Albert Rusnák.



Svojich zverencov mohol po tesnej prehre s ďalším favorizovaným tímom pochváliť za defenzívnu stránku výkonu: "Celkom solídne sme to zvládli takticky, najmä v druhom polčase, keď sme zmenili rozostavenie, Taliani nevedeli reagovať. Zdá sa mi, že prvú pološancu mali v 70. minúte, výborne sme to vykrývali, ale potrebujeme predviesť viac smerom hore. Trocha absentovala prechodová fáza, každú druhú, tretiu prihrávku sme strácali loptu. Potom je to náročné, musíte sa vracať do defenzívy a znovu tie lopty vybojovať. Stojí to dosť síl, potom nemáte tie sily na ofenzívu. Toto potrebujeme zlepšiť."



Slovenská "devätnástka" inkasovala jediný gól po vyše polhodine hry od Giuseppeho Ambrosina, Taliani predtým dvakrát trafili brvno. Na Štadión Antona Malatinského zavítalo v podvečer pracovného dňa 8235 divákov. "Je to ročník, ktorý na tieto veci nie je až taký zvyknutý. Bola atmosféra, je na nich tlak, darmo to budete odbúravať, tá emócia s nimi pracuje. V poriadku, solídne sme naskočili, mňa len mrzí, že sme dostali gól znova po našej školáckej, detskej chybe. To vás ubíja. Keď sa zmenilo rozostavenie, chceli sme dostávať loptu do šestnástky. Mali sme dvoch vysokých hrotových útočníkov, na ihrisku osem vysokých hráčov. V druhom polčase sme sa chceli spoliehať na kompaktnosť v defenzíve a štandardné situácie, ale do šestnástky prišlo strašne málo centrov. Musím však chalanov aspoň trošku pochváliť, že už to sebavedomie aspoň trošku išlo hore. Verím, že to vyšperkujeme proti Rumunsku," dodal Rusnák.



Rumunsko má na konte dve zhodné prehry s Francúzskom a Talianskom (obe 1:2), pred vzájomný súbojom so Slovenskom disponuje priaznivejším skóre 2:4. Domáci reprezentanti preto na postup do play off MS potrebujú v piatok o 17.30 h zvíťaziť.