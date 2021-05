ME2020: Českí a Chorvátski futbalisti nebudú mať základňu v Škótsku

Záhreb 31. mája (TASR) - Česká a chorvátska reprezentácia nebudú mať počas ME 2020 vzhľadom na obavy Euróskej futbalovej únie (UEFA) z miestnych pandemických pravidiel základňu v Škótsku.



Chorváti plánovali zotrvať v St. Andrews, kde by sa pripravovali na dve stretnutia skupinovej fázy v Glasgowe a jedno v Londýne. "Odvolávame sa na odporúčanie UEFA na zmenu kempu z dôvodu možného dopadu opatrení na každodenný chod tímu," cituje agentúra AP vyhlásenie národného zväzu.



Český tím si rezervoval miesto v národnom tréningovom centre v Edinburghu, no rozhodol sa zostať v Prahe a do Veľkej Británie priletí iba na zápasy.