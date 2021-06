ME2020: Eriksenov stav je stabilizovaný, Dáni odložili tréning

Kodaň 13. júna (TASR) – Stav dánskeho futbalistu Christiana Eriksena, ktorý skolaboval počas sobotňajšieho zápasu B-skupiny majstrovstiev Európy medzi Dánskom a Fínskom (0:1), je stabilizovaný. Informoval o tom Dánsky futbalový zväz.



“Christianov stav je stabilizovaný, no nateraz zostáva v nemocnici, kde absolvuje ďalšie vyšetrenia. Dnes ráno sme s ním však hovorili a požiadal nás, aby sme zaňho pozdravili jeho spoluhráčov. Zároveň by sme sa chceli všetkým v jeho mene poďakovať za podporu, ktorá bola naozaj obrovská“ stojí vo vyhlásení. Dánsky tím odložil v nadväznosti na situáciu nedeľňajší tréning a zrušil všetky mediálne aktivity.



Dvadsaťdeväťročný stredopoliar odpadol v závere prvého polčasu pri postrannej čiare, keď naňho lopta smerovala po autovom vhadzovaní. Spoluhráči okamžite privolali lekársku pomoc, ktorá ho priamo na ihrisku oživovala. Eriksena približne po pätnástich minútach transportovali do nemocnice, kde bol už pri vedomí a v stabilizovanom stave. Duel v Kodani napokon po dvojhodinovej vynútenej prestávke dohrali, domáci podľahli Fínom 0:1.