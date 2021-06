Francúzsko zdolalo v príprave pred ME2020 Wales 3:0

sumáre:

Faro (Portug.)

Holandsko - Škótsko 2:2 (1:1)

Góly: 17. a 89. Depay - 11. Hendry, 64. Nisbet





Middlesbrough

Anglicko - Rakúsko 1:0 (0:0)

Gól: 57. Saka





Innsbruck (Rak.)

Nemecko - Dánsko 1:1 (0:0)

Góly: 48. Neuhaus - 71. Poulsen





Nice

Francúzsko - Wales 3:0 (1:0)

Góly: 35. Mbappe, 48. Griezmann, 79. Dembele. ČK: 26. Williams (Wales)



Bratislava 3. júna (TASR) - Futbalisti Francúzska zvíťazili v stredajšom domácom prípravnom stretnutí pred ME 2020 nad Walesom 3:0. O góly sa postupne postarali Kylian Mbappe, Antoine Griezmann a Ousmane Dembele, navrátilec do národného tímu Karim Benzema nepremenil v prvom polčase jedenástku.Holandsko remizovalo na neutrálnej pôde v portugalskom Fare so Škótskom 2:2 a Nemecko hralo v Innsbrucku s Dánskom nerozhodne 1:1. Anglicko zdolalo na vlastnom ihrisku Rakúsko 1:0 zásluhou gólu Bukaya Saku.