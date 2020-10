ME2020: Hapal donominoval aj Saba, Lobotka zatiaľ v karanténe

Aktualizovaná nominácia SR na semifinále play off EURO 2020 s Írskom (8. októbra, NFŠ, 20.45) a zápasy Ligy národov v Škótsku (11. októbra, Glasgow, 20.45 SELČ) a s Izraelom (14. októbra, Trnava, 20.45):



brankári: Marek Rodák (FC Fulham), Dominik Greif (ŠK Slovan Bratislava), Dušan Kuciak (Lechia Gdansk)



obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín), Ľubomír Šatka (Lech Poznaň), Martin Koscelník (Slovan Liberec), Milan Škriniar (Inter Miláno), Martin Valjent (RCD Mallorca), Norbert Gyömbér (Perugia Calcio), Denis Vavro (Lazio Rím), Róbert Mazáň (FK Mladá Boleslav), Lukáš Pauschek (ŠK Slovan Bratislava)



stredopoliari: Marek Hamšík (PFC Ta-lien), Ján Greguš (Minnesota United), Albert Rusnák ml. (Real Salt Lake), Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Patrik Hrošovský (KRC Genk), Juraj Kucka (Parma Calcio), Ondrej Duda (1. FC Kolín), Matúš Bero (Vitesse Arnhem), Lukáš Haraslín (US Sassuolo), Jaroslav Mihalík (Lechia Gdaňsk), Róbert Mak (Ferencváros Budapešť), Erik Sabo (Fatih Karagümrük)



útočníci: Róbert Boženík (Feyenoord Rotterdam), Michal Ďuriš (Omonia Nikózia), Ivan Schranz (FK Jablonec)



náhradníci:



brankári: Adam Jakubech (KV Kotrijk), Dominik Holec (Sparta Praha)



hráči: Dominik Kružliak (FC 1904 DAC Dunajská streda), Branislav Niňaj (Fortuna Sittard), Jakub Holúbek (Piast Gliwice), Jakub Považanec (FK Jablonec), Miroslav Káčer (Viktoria Plzeň), Jakub Hromada (Slovan Liberec), Nikolas Špalek (Brescia Calcio), Erik Jirka (CD Mirandes), Pavol Šafranko (Sepsi OSK), Samuel Mráz (Zaglebie Lubin), Adam Zreľák (1. FC Norimberg)



Program SR v 2. skupine B-divízie LN 2020/2021:



3. kolo: 11. októbra: Škótsko - SR (Glasgow, 20.45)



4. kolo: 14. októbra: SR - Izrael (Trnava, 20.45)



5. kolo: 15. novembra: SR - Škótsko (Trnava, 15.00)



6. kolo: 18. novembra: ČR - SR (Praha, 20.45)



Bratislava 29. septembra (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal donominoval pred domácim zápasom semifinále baráže ME 2020 s Írskom a dvojzápasom Ligy národov so Škótskom a Izraelom aj stredopoliara Erika Saba z tureckého Fatihu Karagümrük. Dôvodom je aj situácia so Stanislavom Lobotkom z SSC Neapol, ktorý je momentálne s klubovými spoluhráčmi v karanténe." povedal český kormidelník na nedeľnom reprezentačnom zraze v Senci.Kouč Slovákov mal k dispozícii v nedeľu podvečer deväť futbalistov, v priebehu dňa sa očakával príchod ďalších reprezentantov. Hapal vyjadril presvedčenie, že káder bude v oveľa lepšom fyzickom stave ako počas septembra, keď Slováci v Lige národov prehrali doma s Českom 1:3 a remizovali v Izraeli 1:1. "" Nebude to však len o fyzičke, hráčov musí realizačný tím čo najlepšie pripraviť aj po mentálnej stránke: "V národnom mužstve je už aj kapitán Marek Hamšík z čínskeho PFC Ta-lien, ako aj hráči zo zámorskej MLS. "" dodal kouč, ktorý sa spolieha na vodcovské kvality Hamšíka: "Mužstvu chýba pre zranenie brankárska jednotka Martin Dúbravka a v obrane aj zranení Lukáš Štetina a Dávid Hancko, v rekonvalescencii je stopér Lazia Rím Denis Vavro. Veľkú minutáž v klube nemal ani stopér Milan Škriniar, v posledných zápasoch sa to už však zlepšilo: "Slováci odohrajú semifinále play off s Írmi 8. októbra na bratislavskom Národnom futbalovom štadióne. V prípade postupu do finále nastúpia 12. novembra na pôde víťaza duelu Bosna a Hercegovina - Severné Írsko. V Lige národov už Slovensko v septembri odohralo prvé dva zápasy so ziskom jedného bodu. V Glasgowe nastúpi na ďalší súboj LN v nedeľu 11. októbra a v Trnave proti Izraelu v stredu 14. októbra.