ME2020: Lekár Baťalík: Schranz má pokoj, Hamšík trénuje na 80 percent

Petrohrad 11. júna (TASR) - Lekár slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Baťalík poskytol v piatok čerstvé informácie o zdravotnom stave kádra. Jediný hráč, ktorý zatiaľ trénuje individuálne, resp. mal v tento deň naordinovaný pokoj je útočník Ivan Schranz, čerstvá posila českého majstra Slavie Praha.



Dvadsaťsedemročný hráč ani nebol na piatkovom dopoludňajšom tréningu v centre Zenitu. "Schranz je v pokojovom režime. Zvyšok mužstva je v pohode, samozrejme, že každé ráno príde ktosi s nejakým problémom, ale do 48 hodín vyriešime, čo treba," povedal na mediálnom termíne Baťalík, ktorý podal aj informáciu o stave kapitána Mareka Hamšíka: "Trénoval už riadne s tímom, zaťaženie má na 80 percent. Možno by sa dalo aj viac, ale nechceme zbytočne riskovať."



S podmienkami v tréningovom centre či hoteli vyjadril Baťalík veľkú spokojnosť, pričom ich porovnal aj s tými spred piatich rokov na EURO 2016 vo Francúzsku: "Luxusný hotel, máme v ňom vyčlenený priestor, o jedlo je perfektne postarané, keďže tu je s nami náš vlastný kuchár, ten dohliada na kuchyňu a aj uvarí. To je posun oproti Francúzsku, tam nevedeli spraviť naše jedlá, teraz tento nedostatok odpadol."



Baťalík vždy okolo seba šíri dobrú náladu a úsmev, tak bolo aj pri otázke o náročnosti sociálnej stránke života tímu v Petrohrade: "Zatiaľ nie je problém, aj keď z hotela nevychádzame. Samozrejme, uvažujeme už teraz aj nad tým, čo by mohlo prísť povedzme po desiatich dňoch života v bubline a nebojte sa. Vieme to vyriešiť."



vyslaný redaktor TASR Jozef Ambrozek