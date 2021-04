Mníchov nevie zaručiť, že zápasy v Bavorsku budú aj s divákmi

Mníchov 12. apríla (TASR) - Mesto Mníchov nevie zaručiť, že zápasy futbalových ME 2020 v Allianz aréne budú aj s divákmi. Uviedol to primátor bavorskej metropoly Dieter Reiter. Mníchov by mal byť dejiskom troch duelov Nemecka v základnej skupine a jedného štvrťfinále.



"Všetci si želáme, aby sa fanúšikovia čo najskôr vrátili na štadióny a aby na zápasy ME 2020 mohlo prísť do Allianz arény čo najviac divákov. Nevieme však teraz povedať, aká bude epidemiologická situácia v júni v čase konania šampionátu," citovala slová Reitera agentúra DPA.



Mníchov, Rím, Bilbao a Dublin majú Európskej futbalovej únii (UEFA) do 19. apríla oznámiť, či a v akej miere povolia divácku účasť na zápasoch EURO 2020. Turnaj by mal odštartovať 11. júna v Ríme, finále sa uskutoční 11. júla v londýnskom Wembley.