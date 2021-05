ME2020: Pekarík bude proti Bulharom kapitán, Tarkovič chce skúšať

Windischgarsten 31. mája (TASR) - Slovenskí futbalisti odohrajú utorňajší prípravný duel s Bulharskom v Riede (18.00) v značne pozmenenej zostave. Ako kapitán ich povedie obranca Herthy Berlín Peter Pekarík, ktorý nastúpi na jubilejný stý duel v najcennejšom drese. Tréner Štefan Tarkovič má v pláne skúšať viacerých hráčov, ktorí reálne bojujú o záverečnú 26-člennú nomináciu na EURO 2020.Práve deň po zápase s Bulharskom oznámi slovenský realizačný tím definitívne zloženie výberu na záverečný turnaj ME.povedal Tarkovič na pondelkovej predzápasovej tlačovej konferencii v tréningovom kempe SR vo Windischgarstene.Hrať určite nebude kvarteto Marek Hamšík, Juraj Kucka, Martin Koscelník a Ivan Schranz, ktoré stále trénuje individuálne.Tarkovič síce základnú zostavu neprezradil, no oznámil meno kapitána v súboji s Bulharmi.Tridsaťštyriročný zadák Herthy si zahral už na dvoch finálových turnajoch, na MS 2010 v JAR i EURO 2016 vo Francúzsku postúpil so spoluhráčmi do osemfinále.povedal Pekarík, pre ktorého bude mať duel špeciálny náboj: