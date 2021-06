Poľsko proti slovenským favoritom, Tarkovič: Výkonnosť je porovnateľná

E-skupina:



POĽSKO - SLOVENSKO /pondelok 14. júna, 18.00 SELČ, Štadión Krestovskij v Petrohrade/



rozhodcovia: Ovidiu Hategan - Radu Ghinguleac, Sebastian Gheorghe (všetci Rum.)



Predpokladané zostavy:

Poľsko: Szczesny - Piatkowski, Glik, Bednarek, Bereszyňski - Krychowiak, Klich, Zieliňski, Puchacz - Jožwiak, Lewandowski



SLOVENSKO: Dúbravka - Pekarík, Šatka, Škriniar, Hubočan - Hromada, Kucka - Haraslín, Hamšík, Mak - Duda

Petrohrad 13. júna (TASR) - Deň "D" pre slovenský futbal na EURO 2020 nadíde v pondelok 14. júna, keď reprezentácia vedená trénerom Štefanom Tarkovičom nastúpi v súboji s Poľskom (18.00 SELČ, Petrohrad) v E-skupine. Podľa predzápasových prognóz bude favoritom Poľsko na čele s jedným z najlepších útočníkov sveta Robertom Lewandowským. Úvodné vystúpenia na turnajoch však bývajú zložité a Slováci sú pripravení súpera prekvapiť. V aktuálnom vydaní rebríčka FIFA je Poľsko na 21. mieste, Slovensku patrí 36. miesto. Poľský tábor vníma prvý zápas na turnaji ako ten, v ktorom mu povinnosť velí vyhrať a získať cenné body, cez ktoré vedie cesta k osemfinálovým brehom. Slováci sa snažili položiť sa do pozície mierneho outsidera, aby tak zmiernili tlak pred dôležitosťou turnajovej ouvertúry. Ďalšími účastníkmi "slovenskej" E-skupiny sú favorizované Španielsko a húževnaté Švédsko."Bialo-czerwoni" majú od januára nového trénera Paula Sousu z Portugalska, v tíme absentujú zranení dôležití hráči Arkadiusz Milik z Olympique Marseille a Krzysztof Piatek z Herthy Berlín. V príprave nový kouč skúšal, remízy s Ruskom 1:1 a Islandom 2:2 tak úplne nenaznačili, aký systém či zostavu vyberie. Otázne je, či mal dosť času vštepiť svoje myšlienky do myslí hráčov. V druhom zápase nastúpia Poliaci v Seville proti trojnásobným majstrom Európy, takže sa budú chcieť výhrou dobre naladiť na favorita. Kľúčovým mužom Poľska je 119-násobný reprezentant Lewandowski, ktorý ma na konte 66 gólov v najcennejšom drese.povedal pred duelom Sousa.Slovákov čaká štart na treťom finálovom turnaji v ére samostatnosti. Na MS 2010 v JAR pod Vladimírom Weissom st., resp. pred piatimi rokmi na EURO 2016 vo Francúzsku pod Jánom Kozákom dokázali postúpiť zo skupiny do osemfinále. Chcú čosi podobné naplniť aj do tretice. Zdravotné problémy kľúčových hráčov kapitána Mareka Hamšíka či Juraja Kucku sú, zdá sa, zažehnané, jediný problém je tak stav útočníka Ivana Schranza. Slovensko postúpilo medzi 24 účastníkov cez baráž Ligy národov, kde vyradilo Írsko a Severné Írsko.uviedol Tarkovič.Na margo Poliakov sa vyjadril aj 33-ročný špílmacher a líder tímu Hamšík:Slováci majú v tíme mnoho hráčov so skúsenosťami s poľským futbalom. Jedným z nich je 25-ročný obranca Ľubomír Šatka z Lechu Poznaň, ktorý by mal spolu so stopérskym kolegom Milanom Škriniarom čeliť Lewandowskému.Slovensko sa cez Poľsko dostalo na MS 2010 v JAR a skúsenosti s ním majú aj bývalí hráči SR 21, ktorí ho na ME tejto vekovej kategórie v roku 2017 v Poľsku zdolali 2:1.vyjadril sa Šatka, podľa ktorého eliminácia kanoniera Bayernu Mníchov, resp. aj jeho spoluhráčov bude ležať na kolektívnom výkone:V ôsmich vzájomných súbojoch sa zrodili štyri výhra SR a tri Poľska. Uplynulé dva boli prípravné, vo Vroclave v roku 2013 vyhrala SR po góloch Kucku a Róberta Maka 2:0, v roku 2012 v Klagenfurte rozhodol o výhre "Orlov" 1:0 Damien Perquis. V súťažných dueloch sa hralo štyrikrát, pamätné sú víťazstvá SR v boji o MS v JAR na Tehelnom poli a Chorzowe (2:1 a 1:0), v kvalifikácii EURO 1996 vyhrali v Zabrze domáci 5:0 a v Bratislave prehrali 1:4.Všetky oficiálne predzápasové a mediálne aj tréningové povinnosti reprezentácie SR sa uskutočnia na báze Zenitu v Udeľnom parku, keďže UEFA chce čo najviac šetriť trávnik v dejisku zápasov.Hlavným rozhodcom súboja Poľsko - Slovensko je Rumun Ovidiu Hategan, ktorému budú asistovať krajania Radu Ghinguleac a Sebastian GheorgheSvein Oddvar Moen. Duel z moderného Štadióna Krestovskij, známeho aj pod komerčným názvom Gazprom Arena, vysiela v priamom prenose RTVS. Pre bezpečnostné opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19 sa na štadióne s kapacitou 67.800 miest dostane len polovica divákov. Po zápase v Petrohrade vstúpia do EURO 2020 aj ďalší dvaja účastníci E-skupiny, duel Španielsko - Švédsko je na programe v rovnaký deň o 21.00 SELČ v Seville.