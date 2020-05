ME2020: Zápasy šampionátu privíta Petrohrad, potvrdili Rusi

Moskva 2. mája (TASR) - Ruský minister športu Oleg Matycin potvrdil, že zápasy budúcoročných majstrovstiev Európy sa budú konať v Petrohrade. Európskej futbalovej únii (UEFA) sa Rusi chystajú dodať aj oficiálne garancie. Druhé najväčšie ruské mesto má byť jedným z 12 hostiteľov šampionátu, spoločne s Kodaňou by si malo podeliť zápasy B-skupiny, v ktorej okrem domácich družstiev nastúpia ešte Belgičania a Fíni.



UEFA pôvodne požadovala garancie od hostiteľských miest do 30. apríla, no akceptovala neskoršie vyjadrenia, keďže pre pandémiu koronavírusu je väčšina organizátorov šampionátu v neistote. "Ministerstvo športu urobilo všetko potrebné. Záruky sme potvrdili a včas ich poskytneme. V skutočnosti sme túto udalosť mohli usporiadať už v roku 2020. Organizačný tím chceme udržať, má obrovské skúsenosti," vyhlásil Matycin pre agentúru TASS.



Majstrovstvá Európy vo futbale pre pandémiu koronavírusu odložili o rok. Uskutočnia sa na prelome júna a júla 2021.