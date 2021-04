Šéf FA verí, že finále ME2020 vo Wembley bude pred plným hľadiskom

Londýn 4. apríla (TASR) - Futbalový štadión Wembley v Londýne by počas júlového finále ME mohli úplne zaplniť diváci. Vyhlásil to výkonný riaditeľ Anglickej futbalovej federácie (FA) Mark Bullingham.



Anglický národný štadión bude ako jeden z prvých súčasťou skúšobného procesu postupného uvoľňovania opatrení súvisiacich s pandémiou koronavírusu. Počas prvého semifinále FA Cupu medzi Leicesterom a Southamptonom bude v hľadisku 4000 divákov, pre finále najstaršej futbalovej súťaže sa očakáva 15. mája účasť už 21.000 priaznivcov.



"Je pre nás veľkou poctou byť súčasťou skúšobného procesu. Sme presvedčení, že dokážeme ponúknuť bezpečné prostredie. Bude to dôležitý prvý krok k získaniu fanúšikov späť. Proces by sa mohol úplne zavŕšiť počas finále ME 11. júla," vyhlásil Bullingham podľa AP.