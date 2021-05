ME 2020: Škriniar je pripravený na zodpovednosť

Senec 27. mája (TASR) - Po zisku talianskeho scudetta prebrali futbalisti Interu Miláno aj so stopérom Milanom Škriniarom majstrovskú trofej uplynulú nedeľu a na San Sire sa oslavovalo. Dvadsaťšesťročný reprezentant SR si oslavy intenzívne užil, no už vo štvrtok odcestoval s druhou časťou slovenskej reprezentácie na sústredenie do Rakúska pred EURO 2020.



Na Slovensko sa dostal v pondelok, dva dni strávil s rodinnom kruhu a už sa musí koncentrovať na najbližší program s účastníkom kontinentálneho šampionátu. Radosť zo zisku titulu v ňom ale stále silno rezonuje. "Boli to skvelé pocity, stále sú. Je to neskutočné. Mne to došlo až v poslednom zápase, keď sme videli ľudí, ako oslavujú pred San Sirom. Čakali, keď zdvihneme pohár. Hneď ako sa nám podarilo vyhrať, plánoval som vziať si slovenskú vlajku na oslavy. Je to aj úspech pre Slovensko, som hrdý, že som Slovák a tento rok som doniesol taliansky titul na Slovensko. Bola to dlhá cesta, je to krásne," vyjadril sa mediálnom termíne reprezentácie v Senci.



V Interi pred novou sezónou nastanú zmeny, odišiel úspešný tréner Antonio Conte, čo Škriniara prekvapilo. On však chce aj ďalej spojiť svoju budúcnosť s "nerazzurri": "Prekvapilo to nás všetkých. Dozvedel som sa to len včera z médií. Nemám bližšie informácie, sám som zvedavý, čo sa bude ďalej diať. Odchod trénera je niečo nové. Ja som sa už dávnejšie vyjadril, že chcem zostať v Interi a obhajovať titul. To platí. Nikdy som sa šumami o mojom odchode nezaoberal, ani keď sa mi darilo či nedarilo."



Sústredenie vo Windischgarstene má tím trénera Štefana Tarkoviča čo najlepšie pripraviť na zápasy E-skupiny na ME s Poľskom, Švédskom a Španielskom: "Na prípravu v Rakúsku sa teším, boli sme tam aj pred piatimi rokmi pred Francúzskom. Prostredie je super. Na ME sú už len tie najlepšie mužstvá. Na minulých sa nám podarilo postúpiť, určite sa aj teraz budeme biť o postup zo skupiny. To chceme dosiahnuť. To by bol prvý úspech a potom uvidíme, čo šampionát prinesie ďalej. Teším sa aj na EURO. Konečne sme po čase spolu so spoluhráčmi v reprezentácii. Sme tu v plnej sile a musíme sa dobre pripraviť, aby sme dosiahli dobrý výsledok. Máme na to dva týždne. Keď budeme s plným a zdravým kádrom, môžeme uhrať dobrý výsledok," uviedol dvojnásobný najlepší futbalista SR.



Líder slovenskej defenzívy je pripravený prevziať bremeno zodpovednosti. Pred piatimi rokmi bol v úplne inej situácii, tréner Ján Kozák ho napokon vzal na turnaj, kde si pripísal dva štarty. "Zmenilo sa veľa, aj ja ako hráč som sa zmenil. Vypracoval som sa a už teraz musím zobrať zodpovednosť aj na seba. Myslím, že v posledných zápasoch sa mi to aj sčasti darilo. Musím v tom pokračovať. Očakáva sa odo mňa veľa a ja som rád. Pod tlakom viete ešte lepšie rásť. Verím, že nesklamem a mužstvu dám, čo bude odo mňa čakať."