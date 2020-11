ME2020: Škriniar prežil ťažký moment: Potreboval som svoju chvíľku

Galis by nechal Tarkoviča pri mužstve, Kocian vidí viac možností

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Štefan Tarkovič gestikuluje počas zápasu finále play off o EURO 2020 Severné Írsko - Slovensko v belfastskom Windsor Parku vo štvrtok 12. novembra 2020. Foto: TASR/PA/Liam McBurney

Moravčík vníma postup ako injekciu a potvrdenie silnej generácie

Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík (vľavo) a hráč Severného Írska Paddy McNair bojujú o loptu počas zápasu finále play off o EURO 2020 Severné Írsko - Slovensko. Foto: pre TASR/PA/Brian Lawless

Belfast 13. novembra (TASR) - Šatňu slovenských futbalistov po postupe na budúcoročné EURO 2020 po triumfe 2:1 pp v Severnom Írsku naplnili spev a striekanie šampanského. Reprezentačný výber Štefana Tarkoviča mal obrovskú radosť, že v ťažkých časoch koronakrízy dosiahol veľký úspech a potešil slovenský národ. Obranca milánskeho Interu Milan Škriniar priznal, že po vlastnom góle v závere riadneho hracieho času prežíval krízové momenty. citoval po štvrtkovom súboji vo Windsor Parku 25-ročného obrancu web SFZ. Slováci napokon finále baráže ME zvládli, keď v 110. minúte rozhodol presnou strelou útočník Michal Ďuriš. Škriniar pri hodnotení postupu nezabudol na slovenských fanúšikov, ktorí na rozhodujúci súboj vycestovať a podporiť tím nemohli. Verí, že čoskoro sa už opäť stretnú na štadiónoch.Cesta z kvalifikácie bola dlhá, ale napokon sa napísal úspešný príbeh. Slovákom sa podarilo prekonať všetky ťažkosti ako zranenia, absencie pre pozitívne koronavírusové testy či výmena českého trénera Pavla Hapala krátko pred finále play off. Satisfakciou budú budúcoročné súboje na šampionáte s Poľskom, Švédskom a Španielskom v základnej E-skupine.dodal najlepší futbalista SR za uplynulý rok.Kapitán už dvojnásobného účastníka ME v ére samostatnosti Marek Hamšík označil niekoľkokrát postup za veľkú vec. Dnes 33-ročný špílmacher národného tímu zažil účasť na MS 2010 v JAR i EURO 2016 vo Francúzsku a teraz sa opäť teší, že slovenský futbalový národ bude mať komu na ME fandiť.hodnotil na tlačovej pozápasovej konferencii.Aj Hamšík zdôraznil, že mužstvo zvládlo duel po psychickej stránke, keď ho nezlomil ani gól na 1:1 v 88. minúte.Slovenských futbalistov po postupe na EURO 2020 čakajú v tomto roku ešte dva zápasy v Lige národov proti Škótsku a Česku. Mužstvo v nich povedie Štefan Tarkovič, ktorého dočasne poverili trénovaním reprezentácie. Po štvrtkovom víťaznom ťažení v Belfaste je však horúci kandidát na to, aby Slovensko viedol aj na kontinentálnom šampionáte. Bývalý úspešný tréner Dušan Galis by s týmto návrhom súhlasil, jeho kolega Ján Kocian vidí viacero možností.Galis viedol slovenskú reprezentáciu v roku 1998, no zo svojho postu odstúpil po tom, ako sa František Laurinec stal opätovne prezidentom Slovenského futbalového zväzu (SFZ). V roku 2003 prebral reprezentáciu opäť. Slovenský tím priviedol až do baráže o postup na MS 2006, Slovákov však vyradilo Španielsko. Podľa 70-ročného kormidelníka by Tarkovič mal zostať pri mužstve aj naďalej a mal by ho viesť na ME.povedal Galis pre TASR.Nástupcom Galisa v roku 2006 stal Kocian. Pri reprezentácií už pôsobil predtým, keď bol asistentom trénera Jozefa Vengloša v rokoch 1993 až 1995. V lete 2008 ho odvolali. Neskôr bol asistentom trénera Karla Brücknera pri rakúskej reprezentácii a naposledy pôsobil pri reprezentácii Jemenu. O Tarkovičovej budúcnosti jasno nemá, v hre je podľa neho viacero scenárov:Kocian zápas sledoval v pohodlí svojej obývačky a pre TASR zhodnotil aj niektoré individuálne výkony. Rozostavenie hráčov ho neprekvapilo, 62-ročného kouča potešili výkony viacerých jednotlivcov:Podľa bývalého reprezentanta Ľubomíra Moravčíka je postup slovenských futbalistov na ME vítaná injekcia pre fanúšikov slovenského futbalu i športu.uviedol Moravčík v rozhovore pre TASR.Barážový zápas sledoval a pozorne si všímal výkony oboch tímov:Slovenský tím mal zápas sľubne rozohraný, od gólu Juraja Kucku v 17. minúte dlho viedol, no vlastný gól Milana Škriniara v 88. minúte znamenal predĺženie. V ňom rozhodol o slovenskom postupe Michal Ďuriš.konštatoval Moravčík pre TASR.Postup na ME vníma aj ako potvrdenie kvalít generácie okolo Mareka Hamšíka či Juraja Kucku. Tí už vybojovali historickú účasť na MS v roku 2010 v JAR a aj predošlý postup na EURO 2016 vo Francúzsku. Tretí vrcholný turnaj je podľa Moravčíka pozitívna vizitka slovenského futbalu.Slováci sa v kvalifikácii v základnej E-skupine umiestnili za priamymi postupujúcimi Chorvátskom a Walesom, nádej v podobe baráže dosiahli cez Ligu národov. Do finále play off už slovenský tím vstúpil s hlavným trénerom Štefanom Tarkovičom, ktorý po prehrách v Lige národov so Škótskom a Izraelom nahradil Pavla Hapala.uviedol štvrťfinalista MS 1990 v Taliansku.Tréner Tarkovič má zmluvu do 30. novembra 2020, no podľa Moravčíka by mal viesť tím aj v ďalšom období vrátane ME.vyjadril sa bývalý najlepší Futbalista SR na margo trénerskej otázky.