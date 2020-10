ME2020: Slováci nastúpia proti Írsku definitívne bez Lobotku

Senec 7. októbra (TASR) - Definitívne bez stredopoliara Stanislava Lobotku z SSC Neapol nastúpi vo štvrtok slovenská futbalová reprezentácia v semifinále play off ME 2020 proti Írsku. Na stredajšej online tlačovej konferencii pred zápasom na bratislavskom Národnom futbalovom štadióne to potvrdil reprezentačný tréner SR Pavel Hapal.



"Urobili sme maximum. Problém bol v komunikácii, Neapol potom prestal komunikovať. Nerozhoduje o tom asi len klub, je tam asi aj rozhodnutie hygienika. Je to zarážajúce. Napríklad z Juventusu mohli hráči odísť na reprezentačné zápasy. Stano bol viackrát testovaný negatívne a nemohol prísť. Bude nám chýbať," potvrdil zlú správu kouč SR a dodal: "Je to komplikácia, hoci na predchádzajúcom zraze nebol stopercentne fit. Počítali sme s ním. Ale rozostavenie meniť nebudeme, bude to výmena post za post."



Lodivod domácich prezradil, že už má vo veľkej miere jasno aj v zostave, ktorú pošle na trávnik Tehelného poľa: "Základnú zostavu máme na 90 percent jasnú, rozhodujeme sa na jednom, možno na dvoch postoch. Sme rozhodnutí aj o poste brankára, hoci oni sami to ešte nevedia. Budeme hrať na maximum a budeme chcieť vyhrať. Ale nestojí proti nám outsider. Ich posledné zlé výsledky neukazujú ich skutočnú kvalitu. Nasadenie majú celých 90 minút a sú schopní rozhodnúť v posledných minútach. Je to veľmi húževnatý protivník."



Najnovšie koronavírusové testy u hráčov a realizačného tímu boli negatívne, jeden však vyšiel s nejednoznačným výsledkom. Hapal meno hráča nešpecifikoval: "Nebudem hovoriť meno, čakáme na výsledok jedného nejednoznačného testu. Uvidíme večer. V príprave však nemáme žiadne zmeny, čaká nás riadny oficiálny predzápasový tréning."



Nomináciu krátko pred zápasom ešte vystužil obranca Branislav Niňaj z Fortuny Sittard. "Zvážili sme situáciu, niektorí hráči majú nejaké menšie zranenia. Nechceme nič riskovať či podceniť, minule nám vypadli nejakí hráči. Chceme byť pripravení," objasnil Hapal.



Za kabínu dostal priestor kapitán Marek Hamšík, ktorý sa tiež ako bývalá opora a rešpektovaná persóna v Neapole snažil pomôcť v príchode reprezentačného spoluhráča Lobotku. "Pokúšal som sa ho sem dotlačiť, je veľmi dôležitý hráč pre náš tím. No nedalo sa s tým veľa robiť, musíme sa zaobísť bez neho," povedal stredopoliar čínskeho PFC Ta-lien, ktorému budú v hľadisku chýbať domáci fanúšikovia: "Bolo by to o niečom inom, ak by sme mohli hrať s divákmi. Žiaľ, je to tak, ako to je. Musíme sa sústrediť len na seba a spoľahnúť sa na vlastné sily. Sme stopercentne nachystaní. Som presvedčený, že sme dobre pripravení. Pozerať sa musíme najmä na tento zápas. Bodaj by sa podarilo hrať aj ten najdôležitejší o mesiac. Každý z nás by si chcel zahrať na veľkom šampionáte. Chceme sa o to pobiť, lebo hrať na ME je úžasné."



Hamšík hral proti Írom v štyroch zápasoch, v každom sa zrodila remíza. Na margo tejto bilancie uviedol: "Je načase to prelomiť. Toto je ten správny zápas. Nebude to však ľahké. Je to nesmierne dôležitý zápas. Pozreli sme si videá súpera a vieme, v čom sú silní a čoho sa máme vyvarovať. Musíme sa sústrediť iba na seba a najmä sa zlepšiť oproti minulým zápasom. Už sme dokázali zdolať napríklad Škótsko."