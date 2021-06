ME2020:Slováci už trénovali v Petrohrade, Greguš: Očakávam 110 percent

Petrohrad 9. júna (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti majú za sebou už prvý tréning v Petrohrade, kde ich v pondelok 14. júna čaká úvodný zápase v E-skupine majstrovstiev Európy proti Poľsku.



Slováci dopoludnia odleteli z Bratislavy, po obede pristáli v Petrohrade, presunuli sa do hotela a podvečer absolvovali v centre Zenitu prvý tréning. "Teším sa ja, tešia sa hráči, tešia sa kolegovia, sme radi, že sme tu. Tešíme sa na dianie, ktoré sa pre nás začne v pondelok. Majstrovstvá Európy sú niečo výnimočné, ojedinelý turnaj," uviedol pre futbalsfz.sk asistent trénera Marek Mintál.



Slováci absolvovali generálku na šampionát v nedeľu, keď remizovali s Rakúskom 0:0, aj predposledný prípravný duel sa skončil nerozhodne, s Bulharskom 1:1. "Dva posledné medzištátne zápasy boli ťažké, veľmi ťažké, mužstvo ich odmakalo a to je výrazne dobrý signál. Proti Rakúsku sme si vypracovali tri, možno štyri veľké šance, čo nie je zlá správa. Tou bolo, že sme žiadnu nepremenili," povedal.



Poliaci by mali v úvodnom zápase nastúpiť aj s kanonierom Robertom Lewandowským: "Odvádza obdivuhodnú robotu, obdivujem ho, má neskutočné čísla. Ale tak, ako každý jeho súper, aj my máme ambíciu ustrážiť ho, nedovoliť mu presadiť sa."



Z príchodu do Petrohradu mal radosť stredopoliar Ján Greguš: "Kľúčové je, že sme tu. Očakávam silný zážitok a našich 110 percent v každom zápase." Kým nebolo jeho meno napevno v nominácii na turnaj, nevedel sa ubrániť aj nepríjemným pocitom: "Ale napokon som to vždy uzavrel, že som robil svoju robotu a rozhodnutie bolo na trénerovi."



Pre Martina Valjenta to budú už druhé majstrovstvá Európy, prvé absolvoval pred štyrmi rokmi v Poľsku. Vtedy ešte v tíme do 21 rokov: "Bol to zážitok, ale dnes som na seniorskom turnaji. O to som šťastnejší, že som v kádri. Treba začať od prvého zápasu, jeho výsledok ovplyvní mnohé. Sústreďme sa na Poľsko, zápasom s ním vstúpime do Eura. Bude to dôležité vykročenie."