Španieli ponúkli alternatívu za Bilbao, je ňou Sevilla

Barcelona 16. apríla (TASR) - Španielska futbalová federácia (RFEF) ponúkla Sevillu ako alternatívne dejisko letných majstrovstiev Európy v prípade, že Európska futbalová únia (UEFA) odoberie organizátorské práva Bilbau. Práve v metropole Baskicka by mali 23. júna odohrať slovenskí reprezentanti tretí zápas E-skupiny proti domácej reprezentácii.



UEFA požaduje od všetkých dvanástich usporiadateľských miest šampionátu garanciu, že sa počas zápasov dostanú na tribúny diváci. Španielska federácia však pred pár dňami informovala, že za súčasnej pandemickej situácie v Baskicku to nebude na štadióne San Mames v Bilbau možné. Predstavitelia RFEF preto prišli s náhradným plánom hostiť zápasy ME v sevillskom stánku La Cartuja. O tom, či na jeho tribúny budú môcť prísť počas šampionátu diváci, rozhodnú zdravotnícke úrady v Andalúzii. Futbaloví fanúšikovia momentálne nemôžu ísť na štadióny nikde v Španielsku.



EURO 2020 je na programe od 11. júna do 11. júla, finále sa uskutoční na londýnskom štadióne Wembley. Slovensko má odohrať prvé dva zápasy E-skupiny 14. júna proti Poľsku a 18. júna proti Švédsku v Dubline. Hlavné mesto Írska má UEFA v najbližších dňoch oznámiť, či a v akej miere povolí divácku účasť na zápasoch. Informovala agentúra AP.