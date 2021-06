ME2020: Tarkovič chce vidieť hráčov reprezápase, hovorí o inom tlaku

Windischgarsten 1. júna (TASR) - Snaha slovenských futbalistov dostať sa do záverečnej nominácie na EURO 2020 vyvrcholí utorňajším prípravným duelom s Bulharskom v rakúskom Riede (18.00 h.). V stredu ráno potom oznámi reprezentačný tréner Štefan Tarkovič konečný menoslov 26 šťastných - 3 brankárov a 23 hráčov do poľa, ktorí budú SR reprezentovať na finálovom turnaji. Na pondelkovom stretnutí s médiami v prípravnom kempe vo Windischgarstene požiadal hlavný kormidelník verejnosť o trpezlivosť, aby si počkala na jeho rozhodnutie.



"Som veľmi spokojný s tým, ako hráči vzali toto sústredenie, ako každý jeden robí maximum, ako každý chce ísť na šampionát," povedal 48-ročný kouč, ktorý pošle proti Bulharsku do hry obmenenú zostavu s jubilujúcim designovaným kapitánom Petrom Pekaríkom. Toho čaká stý reprezentačný duel.



Na štadióne druholigového Riedu dostanú hráči šancu presvedčiť a korunovať snahu z prípravy. "Zápas je pre mňa najmä o tom, že ja som tých hráčov nevidel hrať v zápasových podmienkach čo sa týka reprezentácie. Je iné vidieť hráča v klubových podmienkach proti družstvám z ligy a iné odohrať 90 či 70 minútový zápas za reprezentáciu. Kde je iný tlak a iní spoluhráči. To chcem vidieť. Trúfam si povedať, že každého hráča tu dokonale poznám, aj tých čo tu nie sú ako hráči z USA či Valjent zo Španielska a Sabo z Turecka," vyjadril sa Tarkovič.



Šéf slovenskej lavičky si pochvaľoval aj prístup hráčov vo zvládaní prísne nastavených bezpečnostných opatrení v príprave. "Sme v bubline, sociálny kontakt pre hráčov s okolím je komplikovaný. My sme si nastavili pravidlá, za akých hráči môžu opustiť hotel. Som rád, že to všetci hráči rešpektujú a správajú sa podľa toho. Podobnú situáciu mali aj v kluboch, nie je to pre nich nové. Snažíme sa pracovať na princípe, aký sme si navolili v novembrovom a marcovom asociačnom termíne a fungovalo to. Verím, že toto je cesta ako sa vírusu vyhneme a budeme sa mať možnosť pripravovať sa v najsilnejšom možnom zložení."