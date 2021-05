ME2020: Tarkovič po návšteve Petrohradu: Mám rozpoltené pocity

Bratislava 4. mája (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia sa musí po zmenách dejísk ME vyrovnať s viacerými problémami. Zápasy v E-skupine mali odohrať v Dubline a Bilbau, no obe mestá prišli o hostiteľské práva pre nemožnosť vpustiť divákov na štadióny. Európska futbalová únia (UEFA) tak presunula duely Slovákov do Petrohradu a Sevilly. Pracovná skupina slovenského zväzu SFZ už má za sebou inšpekčnú cestu do Ruska.



Hlavným cieľom bolo zhodnotiť ubytovacie a tréningové možnosti v Petrohrade, kde sa Slovensko 14. júna stretne s Poľskom a o štyri dni neskôr so Švédskom. "Pocity sú rozpoltené. Boli sme si pozrieť štyri logistické možnosti, ktoré sú v Petrohrade. Každá z nich mala svoje pozitíva i negatíva. My si to musíme v krátkom čase vyhodnotiť a rozhodnúť sa pre čo najlepšie riešenie. Aj keď to už bude pod tlakom času, verím, že sa nám to podarí," povedal pre web SFZ reprezentačný tréner Štefan Tarkovič.



Podľa jeho slov uvažovali aj o "základni" v inej krajine, prípadne doma, no napokon pracovná skupina prijala rozhodnutie, že bude najlepšie rozložiť sa v mieste konania: "Napokon sme sa rozhodli, žeby to malo byť v mieste, kde sa šampionát koná. Nemyslím si, že na Slovensku máme na to vytvorené podmienky. To znamená, uzatvorený tréningový kemp, tak, aby sme mohli splniť všetky požiadavky, ktoré UEFA na takýto kemp má."



Petrohrad bude hostiť až šesť zápasov skupinovej fázy, to skomplikuje aj tréningové možnosti. Tarkovič však pripomenul, že im nezostáva nič iné, iba sa akceptovať podmienky: "My máme nejaké stanovisko zo strany UEFA, do akej miery budeme môcť využívať štadión na oficiálny predzápasový tréning. Predpokladám, že to možné nebude a my sa s tým budeme musieť logisticky vyrovnať. Celú situáciu ohľadom modelu, že sa tam bude hrať šesť zápasov, priniesla covidová doba. Nie len my, ale aj ostatné asociácie, sa budú musieť prispôsobiť tejto situácii."