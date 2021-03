ME2020: Tréner Belgicka volá po rozšírení nominačných listín

Brusel 31. marca (TASR) - Tréner belgickej futbalovej reprezentácie Roberto Martinez žiada zvýšenie maximálneho počtu nominovaných hráčov na ME 2020. Vo výbere jednotlivých tímov môže figurovať 23 hráčov, Martinez by pridal aspoň tri miesta navyše.



"Dúfam, že je počas pandémie možné prispôsobiť pravidlá a mohli by sme mať k dispozícii 26 alebo dokonca 27 hráčov," citovala Martineza agentúra AFP. Podľa jeho slov už prebieha diskusia a s jeho názorom sa stotožňujú aj ďalší tréneri národných tímov: "Hovoríme o tom najmä s Anglickom či Talianskom. Všetci súhlasia, rozšírenie nominačných listín by bolo správne rozhodnutie."