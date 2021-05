ME2020: V nominácii Walesu sú Bale, Ramsey, ale aj 19-ročný Colwill

Nominácia Walesu na ME 2020:



brankári: Wayne Hennessey (Crystal Palace), Danny Ward (Leicester), Adam Davies (Stoke)



obrancovia: Connor Roberts (Swansea), Neco Williams (FC Liverpool), Chris Gunter (Charlton), Joe Rodon (Tottenham), Ethan Ampadu (FC Chelsea), Chris Mepham (Bournemouth), Ben Cabango (Swansea), Ben Davies (Tottenham), Rhys Norrington-Davies (Sheffield United), Tom Lockyer (Luton)



stredopoliari: Joe Allen (Stoke), Joe Morrell (Luton), Matthew Smith (Manchester City), Jonny Williams (Cardiff), Aaron Ramsey (Juventus Turín), Dylan Levitt (Manchester United), Rubin Colwill (Cardiff), Harry Wilson (FC Liverpool)



útočníci: Daniel James (Manchester United), David Brooks (Bournemouth), Tyler Roberts (Leeds), Gareth Bale (Real Madrid), Kieffer Moore (Cardiff)

Cardiff 31. mája (TASR) - Gareth Bale, Aaron Ramsey či Daniel James figurujú v konečnej 26-člennej nominácii waleskej futbalovej reprezentácie na majstrovstvá Európy. Celkovo je vo výbere osem hráčov, ktorí sa podieľali na postupe Walesu do semifinále ME 2016.Okrem kapitána Balea a Ramseyho sú nimi Ben Davies, Chris Gunter, Danny Ward, Joe Allen, Jonny Williams a Wayne Hennessey. Dočasný tréner Robert Page prekvapujúco nominoval 19-ročného stredopoliara Rubina Colwilla z Cardiffu, ktorý v profesionálnom futbal stihol zatiaľ odohrať iba 191 minút. "citovala Pagea agentúra AP.Z nominácie na poslednú chvíľu pre nešpecifikované zranenie vypadol obranca James Lawrence z FC St. Pauli. Vyšetrenia potvrdili, že sa nestihne zotaviť do štartu šampionátu. Zranenie vyradí 28-ročného stopéra na niekoľko týždňov. V kádri ho nahradil Tom Lockyer z Lutonu.Wales sa v A-skupine ME postupne stretne so Švajčiarskom (12. júna), Tureckom (16. júna) a Talianskom (20. júna).