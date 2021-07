Maďarsko odohrá nasledujúce dva zápasy bez divákov

Budapešť 9. júla (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) uzavrela Maďarsku štadión na tri domáce zápasy za správanie fanúšikov počas zápasov skupinovej fázy ME 2020. Tamojšia federácia musí navyše zaplatiť pokutu 100-tisíc eur. Podľa agentúry DPA trest v treťom dueli podmienečne odložili.



Maďarskí fanúšikovia sa v aréne Ferenca Puskása v Budapešti zviditeľnili homofóbnymi transparentmi či rasistickými prejavmi v dueloch proti Portugalsku a Francúzku, no tiež aj v záverečnom vystúpení v Mníchove proti Nemecku.



Maďarsko skončilo na ME v F-skupine na štvrtom meste s dvoma bodmi za remízy s Francúzskom (1:1) a Nemeckom (2:2).