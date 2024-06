ME2024 A-skupina - Škóti chcú proti Švajčiarom napraviť dojem

streda 19. júna, 21.00 h

A-skupina, 2. kolo /RheinEnergieStadion, Kolín/



Škótsko - Švajčiarsko



Rozhodcovia: Ivan KRUŽLIAK - Branislav HANCKO, Ján POZOR (všetci SR)



Predpokladané zostavy:



Škótsko: Gunn - Ralston, Hanley, Hendry, Tierney, Robertson - McGinn, Gilmour, McGregor, McTominay - Adams

Švajčiarsko: Sommer - Schär, Akanji, Rodriguez - Widmer, Xhaka, Freuler, Ndoye - Aebischer, Vargas - Embolo

Kolín nad Rýnom 18. júna (TASR) - Švajčiarski futbalisti sa neuspokojujú s úvodným víťazstvom na ME nad Maďarskom (3:1) a cítia, že sa v druhom súboji v A-skupine proti Škótsku potrebujú ešte zlepšiť. Prípadný triumf v stredajšom zápase v Kolíne nad Rýnom by im dal takmer naisto postupovú definitívu. Škóti sľubujú po debakli 1:5 s Nemeckom diametrálne odlišný výkon a túžia oživiť svoje postupové šance. Stretnutie povedú slovenskí rozhodcovia na čele s Ivanom Kružliakom, asistovať mu budú na čiarach Branislav Hancko a Ján Pozor.Švajčiarov potiahol v úvodnom zápase za trojbodovým ziskom Michel Aebischer, stredopoliar Bologne prihral v 12. minúte na prvý gól Kwadwovi Duahovi a na konci prvého polčasu zvýšil technickou strelou na 2:0. "" uviedol Aebischer, ktorý má na svojom poste veľkú konkurenciu. Aj preto vôbec nie je isté, či hrdina súboja s Maďarskom bude v ďalšom zápase v základnej jedenástke. "" dodal pre švajčiarske médiá.Helvéti sa po úvodnom stretnutí rozhodli zmeniť tréningové ihrisko. Sťažovali sa totiž na zlú kvalitu hracej plochy v tréningovom kempe na štadióne štvrtoligového klubu Stuttgarter Kickers. Namiesto neho sa pripravujú v komplexe miestneho VfB. Triumf nad Maďarskom dodal mužstvu potrebné sebavedomie. "," vyhlásil tréner Murat Yakin. Ten pozorne sledoval súboj Škótov s usporiadateľskou krajinou: "Škóti v ostrosledovanom otváracom dueli ME herne sklamali. Väčšinu času sa bránili na vlastnej polovici, o ich jediný gól sa postaral súperov obranca Antonio Rüdiger, ktorý si loptu zrazil hlavou do vlastnej siete. Ostrovný tím má teraz šancu na reparát, proti Švajčiarsku sľubuje zlepšenú hru. "," uvedomuje si brankár Angus Gunn, ktorý inkasoval v piatok päť gólov. "."Škótom bude chýbať obranca Ryan Porteous. Ten okrem červenej karty za tvrdý zákrok na Ilkaya Gündogana v dueli s Nemeckom dostal následne od disciplinárnej komisie UEFA aj dvojzápasový dištanc, takže nenastúpi ani v záverečnom skupinovom stretnutí s Maďarskom. V strede defenzívy by ho mal nahradiť Grant Hanley. "," vyhlásil Hanley. "" Podobne optimistický pohľad pridal aj ďalší stopér Kieran Tierney: "."