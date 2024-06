ME2024: Ak chce Chorvátsko pokračovať na ME musí zdolať Taliansko

Pondelok 24. júna, 21.00 h



B-skupina, 3. kolo /Red Bull Arena, Lipsko/



Chorvátsko - Taliansko



Rozhodca: Makkelie (Hol.)



Predpokladané zostavy:



Chorvátsko: Livakovič - Stanišič, Šutalo, Gvardiol, Perišič - Modrič, Sučič, Kovačič - Pašalič, Budimir, Kramarič



Taliansko: Donnarumma - Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Darmian - Cristante, Barella - Frattesi, Pellegrini, Zaccagni - Retegui





Lipsko 23. júna (TASR) - Ak chcú futbalisti Chorvátska pokračovať na ME v Nemecku, potrebujú v záverečnom stretnutí tretieho kola B-skupiny zdolať Taliansko. Iný výsledok ako plný bodový zisk by pre mužstvo Zlatka Daliča znamenal koniec na turnaji. Úradujúcim majstrom Európy stačí proti Chorvátom získať aspoň bod na zaistenie si účasti v osemfinále. Duel je na programe v pondelok o 21.00 h na štadióne v Lipsku.Chorvátsko do turnaja vstúpilo prehrou 0:3 proti Španielsku, pričom všetky góly inkasovalo už v prvom polčase. Bronzovému tímu z uplynulých MS nevyšla ani prvá časť stretnutia s Albánskom. Balkánske derby síce otočili z 0:1 na 2:1, no v záverečných sekundách prišli o dôležité tri body. "uviedol pre oficiálny web uefa.com chorvátsky stredopoliar Mario Pašalič. Pre dvadsaťdeväťročného hráča bude duel proti Talianom špeciálny, keďže v tamojšej Serie A oblieka od roku 2020 dres Atalanty Bergamo.dodal Pašalič, ktorý si nemyslí, že by Taliani hrali na remízu, ktorá im stačí na postup:dokázali v úvode svojho účinkovania na turnaji expresne otočiť duel s Albánskom (2:1), no proti Španielom herne výrazne zaostávali a prehrali 0:1. V treťom stretnutí skupiny zrejme bude absentovať ľavý obranca Federico Dimarco, ktorý sa zranil proti Španielsku a s mužstvom netrénoval. Vyšetrenia u neho odhalili krvnú zrazeninu v lýtku a na jeho poste by mal alternovať Matteo Darmian. Podľa talianskych médií sa očakáva, že kormidelník Luciano Spalletti mierne zamieša zostavou.konštatoval taliansky stredopoliar Lorenzo Pellegrini, ktorého tím je v porovnaní s Chorvátmi menej skúsený.vyjadril sa Pellegrini, ktorý si uvedomuje silu súpera a špeciálne vyzdvihol kapitána Chorvátska: "Oba tímy sa stretnú vo vzájomnom dueli po deviatich rokoch. Naposledy v roku 2015 sa zrodila v kvalifikácii ME remíza 1:1 v Splite. Chorváti s Talianmi neprehrali v histórii ani raz, v ôsmich dueloch majú na konte tri víťazstvá a päť remíz.