ME2024: Albánski futbalisti sú stále v hre o postup do osemfinále

Pondelok 24. júna, 21.00 h



B-skupina, 3. kolo /Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf/



Albánsko - Španielsko



Rozhodca: Glenn Nyberg (Švéd.)



Predpokladané zostavy



Albánsko: Strakosha - Balliu, Ismajli, Gjimshiti, Mitaj - Ramadani, Abrashi, Asllani, Bajrami, Laci - Broja



Španielsko: Raya - Navas, Vivian, Laporte, Grimaldo - Merino, Zubimendi, Olmo - Torres, Joselu, Oyarzabal





Düsseldorf 23. júna (TASR) - Albánski futbalisti sú pred záverečným vystúpením v B-skupine na ME v Nemecku stále v hre o postup do osemfinále. Nastúpia proti Španielsku a ich súper má už isté prvenstvo. Tréner Luis de la Fuente môže dať priestor aj hráčom z lavičky, nasvedčujú tomu aj absencie Rodriho s Ayozem Perezom. Zápasy "skupiny smrti" sa uzavrú v pondelok o 21.00 h."La Furia Roja" dosiaľ podala na šampionáte stopercentný výkon. V prvých dvoch stretnutiach zdolala Chorvátov (3:0) i obhajcov titulu Talianov (1:0) a na záver základnej časti ju čaká papierovo najslabší súper. Mužstvo de la Fuenteho možno pred turnajom nepatrilo do najužšieho kruhu ašpirantov na titul, no po prvých dvoch vystúpeniach sa veci zmenili. Španielsky kouč, ktorý v piatok oslávil 63. rokov, si k narodeninám neprial nič iné ako účasť vo finále. Naň pomýšľa aj obranca Aymeric Laporte: "De la Fuente nemôže proti Albánsku počítať so stredopoliarom Rodrim, ktorý si bude odpykávať kartový trest. Pre zranenie mu bude chýbať Perez a zo zdravotného hľadiska je otázny aj štart Nacha, ktorý do duelu s Talianskom nezasiahol. Viaceré médiá tiež predpokladajú, že medzi tri žrde sa namiesto Unaia Simona postaví David Raya. Španielsky kormidelník však považuje za najdôležitejšiu tvrdú prácu, nie mená.uviedol pre stránku uefa.com.Albánsko vstúpi do svojho tretieho zápasu opäť ako jasný outsider. Tím trénera Sylvinha si však na turnaji nespravil žiadnu hanbu, po úvodnej prehre s Talianskom (1:2) získal bod proti Chorvátsku (2:2)." tešil sa brazílsky kouč.Albáncom patrí v tabuľke tretia priečka, na konte majú spoločne s posledným Chorvátskom jeden bod. V prípade výhry nad Španielskom by tak mohli pomýšľať aj na vyraďovaciu fázu.veril svojim spoluhráčom útočník Jasir Asani.