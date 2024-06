ME2024: Belgicko zdolalo Rumunsko, všetky tímy majú tri body

E-skupina, 2. kolo /RheinEnergieStadion, Kolín/:



Belgicko - Rumunsko 2:0 (1:0)



Góly: 2. Tielemans, 80. de Bryune, ŽK: Lukebakio - Bancu, M. Marin. Rozhodcovia: Marciniak - Listkiewicz, Kupsik (všetci Poľ.), 42.535 divákov.



Belgicko: Casteels - Castagne, Faes, Vertonghen - Doku (72. Carrasco), Tielemans (72. Mangala), Onana, Theate (76. Debast) - Lukebakio (56. Trossard), Lukaku, de Bruyne



Rumunsko: Nita - Ratiu (90. Sorescu), Dragusin, Burca, Bancu - M. Marin (68. Olaru) - Man, R. Marin, Stanciu, Mihaila (68. Hagi) - Dragus (81. Alibec)

tabuľka E-skupiny:



1. Rumunsko 2 1 0 1 3:2 3



2. Belgicko 2 1 0 1 2:1 3



3. SLOVENSKO 2 1 0 1 2:2 3



4. Ukrajina 2 1 0 1 2:4 3

Kolín nad Rýnom 22. júna (TASR) - Futbalisti Belgicka si pripísali prvý triumf na ME v Nemecku. Po úvodnej nečakanej prehre so Slovenskom (0:1) zdolali v sobotu v Kolíne nad Rýnom Rumunsko 2:0. Góly strelili už v 2. minúte Youri Tielemans a v závere Kevin de Bruyne. Po druhom hracom dni E-skupiny tak majú všetky štyri tímy na konte po tri body a o postupujúcich sa rozhodne až v záverečnom kole v stredu 26. júna.Zverenci Francesca Calzonu nastúpia o 18.00 h vo Frankfurte proti Rumunom, Belgičanov čaká v rovnakom čase v Stuttgarte súboj s Ukrajinou. Z každej skupiny postúpia do osemfinále prví dvaja a štyria najlepší v šesťčlennej tabuľke tretích tímov. Pri rovnosti bodov všetkých štyroch tímov zostalo na čele Rumunsko s najlepším skóre pred Belgickom, Slovenskom a Ukrajinou.Belgičania nastúpili so štyrmi zmenami oproti prvému duelu so Slovenskom a mali skvelý vstup do duelu, keď skórovali už po 75 sekundách. Rumuni stratili loptu na svojej polovici a po rýchlej kombinácii narazil Lukaku loptu Tielemansovi, ktorý v páde z hranice šestnástky prekonal Niu - 1:0. Rumuni mohli odpovedať v piatej minúte, no hlavičku Dragusina vytesnil na roh Casteels. Potom tempo trochu upadlo, no v 19. minúte sa prezentoval peknou strelou Lukebakio a rovnako dobrým zákrokom Nita. Belgičania si držali súpera od tela, mali loptu na kopačkách a pokúšali sa prekvapiť obranu. Rumuni mali náznaky akcií, no zväčša ich nedotiahli do konca. V 37. minúte sa dostal k strele z uhla Man, ale Casteels ju bez problémov chytil. Vzápätí sa zrodil brejk na druhej strane, ale Lukebakio spomalil a obranca odkopol loptu na roh.Hneď po zmene strán dostal prihrávku za obranu Mihaila a rútil sa na bránu, no mieril nad. V 52. minúte vypálil de Bruyne tesne vedľa pravej žrde a v 64. mal smolu Lukaku, ktorému VAR zrušil už tretí gól na turnaji, tentokrát pre milimetrový ofsajd. O tri minúty neskôr mohlo byť vyrovnané, no Rumuni nepremenili ani ďalšiu tutovku. Za belgickú obranu sa dostal Man, ktorý išiel sám proti Casteelsovi, ale trafil len do brankára. Druhý polčas bol oveľa vyrovnanejší ako prvý, hral sa otvorený futbal s množstvom šancí na oboch stranách. Rumuni vycítili šancu a favorita dokázali dostať pod tlak, no trápili sa v koncovke. Dobrý druhý polčas Rumunska pokazila chyba z 80. minúty, ktorá rozhodla o triumfe Belgičanov. Dlhý výkop Casteelsa podbehol Burca, lopta tak dopadla až za obranu, kde de Bruyne vyhral bežecký súboj s Dragusinom a v páde prekonal Nitu - 2:0. O chvíľu mohlo byť 3:0, no Trossard neprestrčil loptu na Lukakua. Gól mohli dať aj Rumuni, po chybe Faesa však vyrazil loptu na čiare Castagne.