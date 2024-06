ME2024: Calzona nepočíta so zraneniami Belgicka, chce maximum

Frankfurt 16. júna (TASR) - Tréner slovenských futbalistov Francesco Calzona sa nepozerá na zranenia v belgickom tíme ako na výhodu. "Sokolov" čaká v pondelok o 18.00 h vo Frankfurte prvý zápas na prebiehajúcich ME práve proti Belgicku. To je favorit nielen v zápase, ale aj na celom turnaji.



V spojitosti s Belgickom sa hovorí o možných absenciách v dôsledku zranení a nedostatočnej formy niektorých hráčov. Na sobotnej tlačovej konferencii tím navyše požiadal médiá, aby nekládli otázky ohľadom kondície. Pred pondelkovým zápasom je témou možná absencii obrancov Axela Witsela, Jana Vertonghena i Arthura Theateho. "Belgicko má veľmi málo nedostatkov, sú tretí v rebríčku FIFA a myslím si, že to má veľkú výpovednú hodnotu. Možno, že majú problémy so zraneniami, ale majú svetových hráčov, ktorých dokážu nahradiť. My musíme ukázať sto percent, aby sme dosiahli pozitívny výsledok," povedal Calozna na nedeľnej tlačovej konferencii.



Jednou z hlavných hviezd belgického tímu je stredopoliar Kevin De Bruyne, hrajúci sa Manchestru City. V uplynulej sezóne pauzoval trikrát pre problémy so stehnom, slabinami a bruchom a vynechal dokopy 145 dní. Podľa kapitána tímu Milana Škriniara to však pre 32-ročného De Bruyneho nebude výrazný problém. "Myslím si, že aj keď mal zranenia, stále je to hráč s obrovskou kvalitou . Ťažko povedať, či ho zranenia nejako ovplyvnili. Tím Belgicka však nie je len De Bruyne, sú tam viacerí špičkoví hráči a verím, že nájdeme spôsob, ako ich zastaviť a vytvoriť si nejaké šance na skórovanie."



Medzi ďalšie veľké opory tímu patria Leandro Trossard, Jeremy Doku či Romelu Lukaku. S ním pôsobil Škriniar v Interi Miláno. "Hral som s Lukakum tri roky a viem, aký je to kvalitný hráč. Nedávam nejaké rady, síce ho poznám, ale nemusí to platiť, lebo je to veľmi dobrý, rýchly a fyzický hráč," povedal Škriniar ohľadom najlepšieho strelca Belgicka v kvalifikácii. Jeho tím postúpil z prvého miesta v F-skupine a 31-ročný útočník z AS Rím vsietil 14 z 22 gólov.



Súčasťou silnej ofenzívy súpera sú aj kvalitné protiútoky. Tréner Calzona preto priznal, že zo strany jeho tímu nepríde až tak vysoký pressing, no zároveň nebude hrať v obrannom bloku: "Belgicko je veľmi dobré v ofenzíve, prechode aj protiútokoch. My máme vlastný pressing, ale môže byť riziko aj netlačiť. To neznamená, že chceme robiť ultra vysoký pressing, ale nechceme ani vyčkávať na svojej polovici." Taliansky kormidelní zároveň pripustil, že po zápase bude spokojný aj s bodom, no zatiaľ odmieta rozmýšľať týmto spôsobom. "Vieme, že nie sme favoriti a sú to Belgičania. Ak zahráme dobre, potešila by ma aj remíza. Nikdy sa však neuspokojím s niečím takýmto vopred, verím, že hráči ukážu všetko."



Jeho tím čaká štyri dni po stretnutí s Belgickom zápas proti Ukrajine (Düsseldorf, 15.00). Účinkovanie v skupine zakončí 26. júna duelom proti Rumunsku (Frankfurt, 18.00). Slováci sú na štvrtom veľkom turnaji a trikrát postúpili zo základnej skupiny - naposledy na ME 2016 vo Francúzsku. Belgičania patria medzi favoritov celého turnaja a medzi elitou sú od MS 2014. Najlepší výsledok dosiahli na ME 1980, kde nestačili vo finále 1:2 na Západné Nemecko.