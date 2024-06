ME2024: Českí futbalisti remizovali s Gruzínskom

Gruzínsko - Česko 1:1 (1:0)



Góly: 45.+4 Mikautadze (z 11 m) - 59. Schick. ŽK: Kašia, Gvelesjani, Mekvabišvili, Kočorašvili - Coufal, Provod, D. Jurásek, Holeš, Souček. Rozhodcovia: Siebert - Seidel, Foltyn (všetci Nemecko).



Gruzínsko: Mamardašvili - Kverkvelija (82. Gvelesjani), Kašia, Dvali - Citajšvili (62. Ločošvili), Davitašvili (62. Čakvetadze), Mekvabišvili, Kočorašvili, Kakabadze - Mikautadze (88. Kvilitaja), Kvaracchelija (82. Lobžanidze)



Česko: Staněk - Holeš, Hranáč, Krejčí - Coufal, Provod (81. Barák), Souček, D. Jurásek (81. Ševčík) - Černý (55. M. Jurásek), Schick (68. Chytil), Hložek (55. Lingr)

Tabuľka F-skupiny



1. Turecko 1 1 0 0 3:1 3



2. Portugalsko 1 1 0 0 2:1 3



3. Česko 2 0 1 1 2:3 1



4. Gruzínsko 2 0 1 1 2:4 1

Hamburg 22. júna (TASR) - Českí futbalisti remizovali vo svojom druhom stretnutí na ME v Nemecku s Gruzínskom 1:1. V sobotňajšom zápase F-skupiny otvoril skóre z pokutového kopu Georges Mikautadze, o vyrovnanie sa postaral po zmene strán Patrik Schick. Oba tímy tak o postup zabojujú v záverečných skupinových dueloch.Mužstvo trénera Ivana Hašeka figuruje na treťom mieste neúplnej tabuľky, na konte má jeden bod, rovnako ako štvrté Gruzínsko. To vybojovalo v Hamburgu historicky prvý bod na európskom šampionáte. Skupinovú fázu zakončia Česi v stredu o 21.00 h proti Turecku, Gruzínci si v rovnakom čase zmerajú sily s Portugalskom.Tréner Hašek urobil v zostave Česka hneď tri zmeny oproti úvodnému súboju s Portugalskom. Douděru, Kuchtu a Šulca nahradili D. Jurásek, Hložek a Černý. Česi vstúpili do zápasu aktívnejšie a vedenia sa mohli ujať už v 3. minúte. Po dlhom autovom vhadzovaní sa v pokutovom území dostal k strele Hložek, krátko na to Schick, no svojich spoluhráčov v oboch prípadoch podržal brankár Mamardašvili. Český tím sršal ofenzívnou aktivitou, ktorú napokon zúžitkoval po ďalšom aute do územia šestnástky Hložek. Pri zakončení sa mu však lopta odrazila od ruky a gól po preskúmaní systémom VAR neplatil. Výraznú dominanciu Česi do konca prvého polčasu nezužitkovali, za čo mohli Gruzínci ďakovať Mamardašvilimu. Ten zneškodnil všetkých osem striel smerujúcich na jeho bránu. V nadstavenom čase prišiel naopak smoliarsky moment pre Čechov, po štandardke Gruzíncov zahral vo vápne rukou Hranáč a hlavný arbiter odpískal pokutový kop, ktorý s prehľadom premenil Mikautadze - 1:0. Pred odchodom do šatní mohol ešte vyrovnať Schick, no jeho tutovku zmaril výborne chytajúci Mamardašvili.Do druhého polčasu vstúpili gólom posmelení Gruzínci lepšie a aj za cenu štvrtej žltej karty pre český tím zastavil Holeš unikajúceho Kvaraccheliju. Výraznejšiu šancu si však Gruzínsko nevybojovalo a nádeje Česka vzkriesil v 57. minúte Schick. Po rohovom kope trafil hlavičkou žrď striedajúci Lingr, no Schick stál na správnom mieste a odrazenú loptu doťukol do brány hruďou - 1:1. Vzápätí mohol otočiť Krejčí, jeho hlavičkový pokus tesne minul priestor Mamardašviliho brány. Gruzínskeho brankára preveril aj M. Jurásek ďalekonosnou strelou. V 68. minúte sa musel z ihriska pobrať zranený strelec vyrovnávajúceho gólu Schick, ktorého nahradil Chytil. V závere zápasu mohli Gruzínci vybojovať prvé víťazstvo na ME, no v situácii troch na jedného prestrelil bránu striedajúci Lobžanidze. Česi predviedli v oboch poloviciach dominantný výkon, súpera prestrieľali 26:6, do konca zápasu však už so skóre nedokázali urobiť nič a oba tímy si tak z Hamburgu odniesli bod.."