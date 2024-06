ME2024: Fanúšikovia Anglicka boli súčasťou násilností v Gelsenkirchene

Gelsenkirchen 16. júna (TASR) - Pred nedeľným zápasom na ME vo futbale v Gelsenkirchene medzi Srbskom a Anglickom sa anglickí fanúšikovia zaplietli do viacerých násilných incidentov. Podľa videí na sociálnych sieťach utrpeli niektorí aj zranenia.



Aj bývalý anglický útočník Stan Collymore zverejnil na sociálnej sieti X fotografiu muža, ktorý bol od krvi. K nej zverejnil popis: "Policajné dodávky teraz hromadne v centre Gelsenkirchenu. Vybiehajú v malých skupinkách."



Policajný hovorca vo vyhlásení pre tlačovú agentúru DPA uviedol: "Môžeme potvrdiť, že došlo k fyzickej potýčke medzi niekoľkými ľuďmi na juhu mesta Gelsenkirchen. Polícia bola na mieste s dostatočným personálom a má situáciu pod kontrolou. V tejto chvíli nevieme potvrdiť, či sa hádka týkala futbalu, alebo aké národnosti sa do nej zaplietli."



Objavili sa aj videá, na ktorých anglickí fanúšikovia spievali chorály namierené proti nemeckej polícii.



Neskôr zverejnili videá, na ktorých je vidieť, ako viacero mužov po sebe hádzalo stoličky pred reštauráciou vyzdobenou srbskými vlajkami. Jedna skupina rýchlo odišla z miesta činu, keď prišli policajti. Srbský fanúšik pre agentúru AP povedal, že skupina ľudí hádzala poháre a kamene pred bar v centre mesta, kde on a ďalší spolu sedeli a pili pivo. "Došlo k stretu a sme v poriadku. Takže to je všetko. Ideme na zápasu, dúfame, že vyhráme. Toto je o futbale," povedal muž, ktorý sa predstavil iba ako Vladimir a dodal, že pochádza z Belehradu.



Večerný zápas (21.00) polícia klasifikovala ako vysoko rizikový pre obavy z možného násilia fanúšikov. Očakávalo sa, že do Gelsenkirchenu príde 20.000 fanúšikov a Anglicka a 10.000 zo Srbska. Na štadióne sa v snahe znížiť potenciál problémov podáva iba pivo s nízkou hladinou alkoholu.