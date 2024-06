ME2024: Hancka musel proti Ukrajine nahradiť Obert

Mainz 23. júna (TASR) - Slovenský obranca Dávid Hancko má za sebou na futbalových ME v Nemecku dva fyzicky náročné zápasy. Ľavý bek by mal byť v poriadku napriek tomu, že ho v piatok proti Ukrajine (1:2) nahradil Adam Obert. Po tomto stretnutí absolvoval magnetickú rezonanciu, ktorej výsledok bol negatívny.



Hancko odviedol v prvom zápase proti Belgicku (1:0) penzum práce, tradične podporoval aj útok a na bránkovej čiare zaskočil za Martina Dúbravku. Práve vtedy sa v smolnej situácii zrazil so spoluhráčom Denisom Vavrom. Proti Ukrajine padol na trávnik bez kontaktu s protihráčom. Na pomoc prišli lekári a Obert nastúpil v 67. minúte. "Určite to nebolo ľahké, tempo bolo veľmi vysoké a ťažko sa mi doňho dostávalo. Potom to bolo lepšie, no bohužiaľ sme inkasovali," zhodnotil Obert.



V Düsseldorfe absolvoval v podstate premiéru na veľkom turnaji. Z lavičky síce nastúpil aj proti Belgicku, ale až v nadstavenom čase. "Nebol som nervózny, sústredil som sa na svoj výkon a pokyny od trénera. Bol som rád za túto príležitosť, chcel som ukázať maximum a užiť si to," povedal 21-ročný hráč. Na krídle sa snažil spolupracovať so striedajúcim Tomášom Suslovom, no pozícia na kraji obrany nie je preňho primárna. "Väčšinou trénujem na tom poste stopéra - v klube aj v reprezentácii. Nejaké zápasy som hral aj ako ľavý obranca. Približne viem, ako sa mám správať. Nejaké veci ako útočenie mi idú viac, tréner mi hovoril, nech to využívam," zhodnotil svoj výkon Obert.



Slovákov čaká v stredu rozhodujúci zápas proti Rumunsku. Postup im s určitosťou zaistí víťazstvo, na osemfinále by však mala stačiť aj remíza a za určitých okolností by mohli Slováci postúpiť len s troma bodmi.