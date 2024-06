ME2024: Lobotka očakáva od Rumunov defenzívny prejav

Mainz 23. júna (TASR) - Rumunskí futbalisti prehrali v sobotu na ME v Nemecku prvý ostrý zápas po vyše dvoch rokoch. Ďalší ich čaká práve proti Slovákom a víťaz si s určitosťou zaistí postup do ďalšej fázy turnaja. Ťahúň "sokolov" Stanislav Lobotka očakáva od nadchádzajúceho súpera defenzívny futbal a snahu o brejky.



Rumuni neprehrali v kvalifikácii na ME ani jeden zápas a I-skupinu vyhrali s 22 bodmi. Do turnaja vstúpili prekvapivým víťazstvom 3:0 nad Ukrajinou, no v ďalšom podľahli favorizovanému Belgicku 0:2. "Ja osobne som ich nesledoval v kvalifikácii, videl so ich iba včera v zápase proti Belgicku. Ukázali, že dobre bránia a majú jasne nastavené, ako budú hrať. Nie je to tím, ktorý chce na ihrisku dominovať, ale skôr dobre brániť a vyrážať do brejkov alebo čakať na chybu súpera," zhodnotil Lobotka nadchádzajúceho súpera Slovákov. Paralelu medzi balkánskym a svojím tímom odmietol: "My hráme trocha iný štýl, oni sú takí defenzívnejší a idú do bloku. Hrajú viacej loptu a idú do rýchlych brejkov. My viac riskujeme, keď stratíme loptu, môže to zostať otvorené. Keď to ale vyjde, môže z toho byť výhoda."



Aj slovenský tím inkasoval v predošlom stretnutí s Ukrajinou dvakrát (1:2). Chyby, ktoré viedli ku gólom, si rozobral v sobotu s trénerom Francescom Calzonom. "Ukázali sme si tam ten pressing, ako a kedy ho spúšťať. Niekedy hovoríme o detailoch, ktoré ani nie sú zvonku vidno. Hovorili sme si o tom, ako zostať kompaktní a čo robiť, aby s tým mal súper čo najväčšie problémy, aby prechádzalo čo najmenej lôpt," povedal Lobotka pre TASR. Priznal aj to, že súčasný štýl Slovenska je kondične náročný: "Je to náročný futbal, ale keď chcete byť aktívni a dominantní, je to veľa o behaní. Štýl je veľmi náročný pre nás, ale rovnako aj pre súpera."



Situácia v "éčku" je pred záverečnými dvoma zápasmi zamotaná. Na postup z tretieho miesta by mohli stačiť za určitých okolností tri body, no za iných je možné skončiť na poslednom mieste aj so štyrmi. "Kalkulačky sme ešte zatiaľ nevytiahli, aj keď to na Slovensku takto chodí. Máme tri body, ktoré nikto nečakal. Nebude to jednoduché, ale stále je to v našich rukách. Nikto to nechcel takto, ale my sme Slováci, radi si to komplikujeme. Nielen v športe. Chceli sme, aby to už bol rozhodnuté. Musíme zvládnuť záverečný zápas a sústrediť sa na svoju hru," zhodnotil 29-ročný stredopoliar, ktorého tím mohol mať v prípade triumfu nad Ukrajinou už istý postup.



Pred záverečným duelom v skupine majú na oddych o deň viac ako v prípade predošlého. Navyše majú deň k dobru aj oproti Rumunom. "My máme na papieri o jeden deň viac, no štyri dni je dosť na regeneráciu. V záverečnom zápase skupiny však ide o všetko a každý tam ide na sto percent," dodal Lobotka.