ME2024: Portugalskí futbalisti si zaistili postup do osemfinále

F-skupina, 2. kolo /Vestfálsky štadión, Dortmund/:



Turecko - Portugalsko 0:3 (0:2)



Góly: 21. B. Silva, 28. Akaydin (vl.), 56. Fernandes, ŽK: Bardakci, Akaydin, Celik - 39. Leao, Palhinha. Rozhodcovia: Zwayer - Lupp, Achmüller (všetci Nem.).



Turecko: Bayindir - Celik, Akaydin (75. Demiral), Bardakci, Kadioglu - Calhanoglu, Ayhan (58. Yuksek) - Akgün (70. Güler), Kökcü (46. Yazici), Aktürkoglu (58. Yildiz) - Yilmaz



Portugalsko: Costa - Cancelo (68. Semedo), Dias, Pepe (83. A. Sliva), Mendes - Vitinha (88. J. Neves), Palhinha (46. R. Neves), Fernandes - B. Silva, Ronaldo, Leao (46. Neto)

tabuľka F-skupiny:



1. Portugalsko 2 2 0 0 5:1 6*



2. Turecko 2 1 0 1 3:4 3



3. Česko 2 0 1 1 2:3 1



4. Gruzínsko 2 0 1 1 2:4 1



* - istý postupujúci a víťaz skupiny

Dortmund 22. júna (TASR) - Portugalskí futbalisti si zaistili postup do osemfinále ME v Nemecku. V sobotňajšom zápase F-skupiny zdolali Turecko 3:0 a obsadia prvé miesto v tabuľke. O triumfe rozhodli už v prvom polčase, keď si v priebehu ôsmich minút zaistili dvojgólové vedenie, najprv udrel Bernardo Silva a po ňom si dal kuriózny vlastný gól Samet Akaydin. Tretí gól pridal po zmene strán Bruno Fernandes. Zverenci Roberta Martineza majú na konte plný počet šesť bodov, Turci o tri menej a Gruzínci s Čechmi po vzájomnej remíze jeden.Portugalčania odohrajú záverečný skupinový duel v stredu 26. júna o 21.00 h v Gelsenkirchene proti Gruzínsku, Turecko nastúpi v rovnakom čase v Hamburgu proti Čechom. Z každej skupiny postúpia do osemfinále prví dvaja a štyria najlepší v šesťčlennej tabuľke tretích tímov.Turecko nastúpilo na druhý skupinový duel so štyrmi zmenami v zostave vrátane brankára, keď sa medzi tri žrde postavil Bayindir namiesto Günoka. Portugalčania nastúpili v systéme 4-3-3 a do stredu poľa prišiel Palhinha. Prvá šanca prišla už v druhej minúte, no Ronaldovi nesadla strela z voleja, ktorá skončila v náručí brankára. O štyri minúty neskôr mal ešte väčšiu Aktürkoglu, ale ani jemu sa nevydarila a tiesnený na päťke loptu zle trafil. VAR ešte preskúmal, či neprišlo k faulu. Portugalčania boli aktívnejší, snažili sa tvoriť a v 21. minúte prišla gólová odmena. Po akcii na ľavej strane zrazil turecký obranca loptu rovno do nábehu Silvu a ten z desiatich metrov rozvlnil sieť. O sedem minút neskôr bolo už 2:0, po obrovskej chybe celej tureckej obrany. Turci stratili loptu na poliacej čiare, Portugalčania rozbehli rýchly brejk, no nerozumeli si a Cancelo poslal prihrávku do miest, kde nikto nebol. Zobral ju Akaydin, ktorý bol úplne sám, no rozhodol sa pre malú domov, ktorú však poslal dva metre od brankára a on ani Bardakci ju už nestihli zastaviť pred bránkovou čiarou. Vzápätí mohol znížiť po peknej sólovej akcii Aktürkoglu, jeho strelu k ľavej žrdi vytlačil Costa.Portugalčania rozhodli desať minút po zmene strán, keď si Ronaldo nabehol na pas za obranu a spolu s Fernandesom sa dostali do brejku dvaja na brankára. Kapitán mohol strieľať sám, no nezištne prihral svojmu spoluhráčovi a ten doklepol loptu do prázdnej brány - 3:0. Turci potom využili všetky striedania, ale proti pevnému bloku Portugalčanov sa nedokázali presadiť. V závere sa už len dohrávalo, no Portugalsko mohlo pridať ešte štvrtý gól. V 86. minúte sa po dlhšej dobe dostalo pred súperovu šestnástku, ale Ronaldova prihrávka medzi obrancov bola pre B. Silvu pridlhá a lopta skončila v rukách Bayindira. V závere druhého polčasu vybehli na ihrisko postupne traja fanúšikovia.