ME2024: Ronaldo sa odfotil s chlapcom, ktorý vybehol na trávnik

Dortmund 22. júna (TASR) - Sobotňajší zápas futbalových ME medzi Tureckom a Portugalskom (0:3) na krátku chvíľu prerušili pre kuriózny moment. Na ihrisko totiž vybehol malý chlapec, ktorý sa chcel odfotiť s Cristianom Ronaldom. Ten mu vyhovel.



K incidentu došlo v 69. minúte, mladý fanúšik vybehol z tribúny do stredového kruhu, kde stál Ronaldo. Hviezdny útočník sa ku chlapcovi naklonil a bez okolkov si s ním spravil "selfie". Stevardi chlapca chvíľu naháňali a napokon ho z trávnika odviedli preč.



Okrem chlapca to v stretnutí vyskúšali ďalší traja priaznivci, no ani jeden z nich neuspel, uviedla agentúra AP.