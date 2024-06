ME2024: Švajčiari vyradili v osemfinále obhajcov titulu Talianov

Osemfinále /Olympijský štadión, Berlín/:



Švajčiarsko - Taliansko 2:0 (1:0)



Góly: 37. Freuler, 46. Vargas. ŽK: Barella, El Shaarawy, Mancini (všetci Tal.). Rozhodcovia: Marciniak - Listkiewicz, Kupsik (všetci Poľ.).







Švajčiarsko: Sommer - Schär, Akanji, Rodriguez - Aebischer (90.+2 Steffen), Freuler, Xhaka, Rieder (72. Stergiou) - Vargas (71. Zuber), Embolo (77. Duah), Ndoye (77. Sierro)



Taliansko: Donnarumma - Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian (75. Cambiaso) - Cristante (75. Pellegrini), Fagioli (86. Frattesi), Barella (64. Retegui) - Chiesa, Scamacca, El Shaarawy (46. Zaccagni)



Berlín 29. júna (TASR) - Švajčiarski futbalisti sa stali prvými štvrťfinalistami prebiehajúcich ME. V sobotnom osemfinále vyradili obhajcov titulu Talianov, ktorých zdolali 2:0. Skóre otvoril v 37. minúte stredopoliar Remo Freuler a krátko po zmene strán sa presadil Ruben Vargas. Vo štvrťfinálovom zápase v Düsseldorfe sa Švajčiarsko stretne s úspešnejším z dvojice Anglicko - Slovensko.Mužstvo trénera Murata Yakina je tak v Nemecku naďalej nezdolané, z A-skupiny postúpilo po výhre nad Maďarmi (3:1) a remízach so Škótmi (1:1) i domácimi Nemcami (1:1).Taliansky tréner Spalletti spravil po nepresvedčivých výkonoch v zostave šesť zmien a upravil aj rozostavenie 4-2-3-1 na 4-3-3. Prvýkrát na šampionáte poslal na trávnik stopéra Manciniho a krídelníka El Shaarawyho, ktorý sa v národnom drese naposledy predstavil vlani v novembri. Už od výkopu však boli aktívnejší Švajčiari a prvú príležitosť si vypracovali v 12. minúte, keď sa po dlhej prihrávke Xhaku dostal v pokutovom území k lopte Ndoye. Jeho strela z uhla však skončila mimo talianskej bránky. Taliani mohli zaskočiť súpera po štandardnej situácii, ale Di Lorenzo by bol aj po úspešnej koncovke v ofsajdovom postavení. Donnarummu neprekvapil v 24. minúte nabiehajúci si Embolo. Recept na taliansku obranu napokon Švajčiari našli o 13 minút neskôr, keď Vargas poslal prízemný center na Freulera a ten prekonal Donnarummu strelou k pravej žrdi - 1:0. Po faule El Shaarawyho sa ešte dostali k priamemu kopu a hoci Riederov pokus smeroval do brány, Donnarumma vytiahol skvelý zákrok.Na nepriaznivý výkon svojich zverencov zareagoval Spaletti ihneď po zmene strán, keď El Sharawyho vystriedal Zaccagni. Švajčiari však začali tam, kde predtým skončili. Vargas spracoval Aebischerovu prihrávku na hranici šestnástky a "obaľovačkou" k vzdialenejšej žrdi nedal Donnarummovi žiadnu šancu - 2:0. Vzápätí mohli Taliani znížiť, obranná hlavička Schära trafila konštrukciu brány. Švajčiari sa však nenechali zastrašiť a naďalej udávali tempo zápasu. Brankár Sommer sa pripísal prvý zákrok až v 73. minúte. Krátko na to zachránila Švajčiarov druhýkrát konštrukcia brány, keď sa k zakončeniu dostal Scamacca. Taliani v závere zvýšili aktivitu, ale výraznejšiu gólovú príležitosť nevybojovali.