ME2024:Belgičania zamotali éčko, historická bodová zhoda štyroch tímov

Kolín nad Rýnom 23. júna (TASR) - Prvýkrát v histórii futbalových ME majú všetky štyri tímy po dvoch zápasoch skupinovej fázy rovnaký počet bodov. Situáciu v "slovenskej" E-skupine zamotalo sobotňajšie víťazstvo Belgicka nad Rumunskom (2:0). O postupujúcich rozhodne až stredajšie záverečné tretie kolo, v ktorom sa Slováci stretnú s Rumunskom (15.00 h) a Ukrajina si zmeria sily s Belgickom (18.00).



Belgičania v zápase so Slovenskom predviedli "festival" zahodených šancí. Proti Rumunsku sa teda sústredili najmä na zlepšenie efektivity v zakončení a ich psychiku pozdvihol expresne rýchly otvárací gól. Už po 73 sekundách predviedol výborné krytie lopty Romelu Lukaku, priťukol ju Yourimu Tielemansovi a ten zaznamenal strelou spoza šestnástky tretí najrýchlejší presný zásah v histórii európskeho šampionátu. "Mám rovnaký pocit, ako po stretnutí so Slovenskom. Hrali sme dobre, ale rozdiel je v tom, že sme dali gól a vyhrali sme," citovala AFP stredopoliara Kevina De Bruyneho, kapitána Belgicka.



Rumuni boli v hre o zisk zrejme postupového bodu až do začiatku záverečnej desaťminútovky. Belgicko pritom mohlo rozhodnúť už v 63. minúte, keď tretíkrát na turnaji dokázal skórovať kanonier Lukaku, no rovnako ako so Slovenskom, jeho presný zásah mu odobral systém VAR pre ofsajdové postavenie. Najlepší strelec kvalifikačného cyklu je po dvoch zápasoch bez gólového zápisu. "Romelu odohral skvelý zápas. Je veľmi nesebecký, mohli ste to vidieť pri tom, ako nahral Tielemansovi. Podľa mňa hrá skvelý turnaj," pochválil Lukakua jeho spoluhráč De Bruyne, ktorý v 80. minúte sám zvýšil na rozdiel dvoch gólov, keď si zabehol za obranu súpera na dlhý odkop brankára Koena Casteelsa.



Rumunsko presvedčivo zdolalo Ukrajinu (3:0), ale po druhom stretnutí skupiny zložili jeho hráči poklonu tretiemu tímu rebríčka FIFA. "Je to mužstvo s veľkou kvalitou, majú rýchlosť, výbušnosť, silu. Sú to kandidáti na zisk titulu. My sme sa nevzdali, bojovali sme veľmi tvrdo a v druhom polčase sme boli lepší. Pri troche šťastia sme mohli získať bod. Mali sme šance na vyrovnanie a chcem pogratulovať svojim hráčom za ich úsilie," povedal tréner Rumunska Edward Iordanescu.



Jeho tím má napriek prehre najlepšiu východiskovú pozíciu v boji o postup do osemfinále, v ktorom sa tím z juhovýchodu Európy predstavil iba na kontinentálnom šampionáte v roku 2000. "V zápase so Slovenskom ukážeme, že si zaslúžime postup zo skupiny. Pevne verím v naše šance a sústredíme sa na cieľ, pretože stále môžeme dosiahnuť to, po čom túžime," poznamenal rumunský obranca Radu Dragusin.