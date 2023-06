ME21: Angličania zdolali 2:0 Čechov, Švajčiari porazili Nórov

ME hráčov do 21 rokov:



B-skupina:



Česko - Anglicko 0:2 (0:0)



Góly: 47. Ramsey, 90.+4 Smith Rowe







Nemecko - Izrael 1:1 (1:1)



Góly: 26. Bisseck - 20. Turgeman, ČK: 45.+2 Karcev (Izr.) po 2. ŽK







D-skupina:



Nórsko - Švajčiarsko 1:2 (1:1)



Góly: 19. Ceide - 36. Ndoye, 56. Imeri







Batumi 22. júna (TASR) - Anglickí futbalisti potvrdili rolu favorita a úspešne vstúpili do majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov. V štvrtkovom stretnutí zvíťazili v Batumi nad Čechmi 2:0. Góly strelili Jacob Ramsey a Emile Smith Rowe.V druhom zápase B-skupiny remizovalo Nemecko s Izraelom 1:1. Izrael hral od záveru prvého polčasu bez vylúčeného Edena Karceva, no Nemci početnú prevahu nevyužili.Do turnaja vstúpili víťazne Švajčiari, ktorí zdolali v D-skupine rovesníkov z Nórska 2:1.