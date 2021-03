Do štvrťfinále ME21 postúpili aj Dáni, Francúzi, Portugalci a Chorváti

ME hráčov do 21 rokov:

C-skupina:

Dánsko - Rusko 3:0 (2:0)

Góly: 10. Bruun Larsen, 11. Dreyer, 90. Holse



Island - Francúzsko 0:2 (0:2)

Góly: 17. Guendouzi, 38. Edouard

tabuľka C-skupiny:

1. Dánsko 3 3 0 0 6:0 9



2. Francúzsko 3 2 0 1 4:1 6



---------------------------



3. Rusko 3 1 0 2 4:6 3



4. Island 3 0 0 3 1:8 0

D-skupina:

Chorvátsko - Anglicko 1:2 (0:1)

Góly: 90+. Bradarič - 12. Eze, 74. Jones



Švajčiarsko - Portugalsko 0:3

Góly: 3. Queiros, 60. Trincao, 65. F. Conceicao

tabuľka D-skupiny:

1. Portugalsko 3 3 0 0 6:0 9



2. Chorvátsko 3 1 0 2 4:5 3



----------------------------



3. Anglicko 3 1 0 2 2:4 3



4. Švajčiarsko 3 1 0 2 3:6 3

Koper/Györ 31. marca (TASR) – Futbalisti Dánska, Francúzska, Portugalska a Chorvátska postúpili do štvrťfinále ME hráčov do 21 rokov v Maďarsku a Slovinsku. Víťazmi základnej C-skupiny sa stali Dáni, ktorí zdolali Rusko 3:0. V D-skupine dominovali Portugalci, ktorí neinkasovali ani v treťom zápase a Švajčiarsko zdolali 3:0.