ME21-kval.: Česi vyhrali v baráži o postup na pôde Islandu 2:1

baráž ME 2023 futbalistov do 21 rokov - 1. zápasy:



Island - Česko 1:2 (1:1)

Góly: 26. Magnusson - 33. Valenta, 70. Sejk





Chorvátsko - Dánsko 2:1 (2:0)

Góly: 9. Vidovič, 37. Beljo - 59. Tengstedt





Bratislava 23. septembra (TASR) - Česká futbalová reprezentácia do 21 rokov triumfovala v piatkovom úvodnom zápase baráže ME 2023 na pôde Islandu 2:1. Rovnakým rozdielom vyhrali domáci Chorváti nad rovesníkmi z Dánska.V Reykjavíku otvorili skóre domáci, keď Sävar Magnusson premenil pokutový kop v 26. minúte. Onedlho odpovedal Matěj Valenta a o víťazný gól sa postaral v 70. minúte Václav Sejk. Chorváti viedli 2:0 už pred odchodom do šatní. O zníženie sa po hodine hry postaral Casper Tengstedt, Dáni však vyrovnať nedokázali.