ME21: Nebyla si želá tretí triumf do série: „Vieme, proti komu hráme“

Šamorín 6. júna (TASR) - Už len päť dní zostáva do otvorenia ME futbalistov do 21 rokov. V stredu 11. júna o 18.00 h na NFŠ v Bratislave nastúpia Slováci proti Španielom a stredopoliar Sebastián Nebyla verí, že sa so svojimi spoluhráčmi budú tešiť z triumfu tak, ako predtým dve generácie slovenských futbalistov.



Počas uplynulých dvoch kontinentálnych šampionátov so slovenskou účasťou v rokoch 2000 a 2017 zvíťazili Slováci v otváracích zápasoch 2:1. „Bolo by pekné, keby sme v tomto zápase zvíťazili aj my do tretice. Ale vieme, proti komu budeme hrať. Chceme sa však sústrediť len na seba," povedal Nebyla.



Dvadsaťtriročný stredopoliar si oba predchádzajúce šampionáty pamätá len útržkovito, teraz si ho užije naplno. Slovákom na ňom pomôžu aj hráči z A-tímu Tomáš Suslov a Adam Obert. „Partia je super, hráči z áčka pomôžu aj mimo trávnika, lebo sú to osobnosti," dodal Nebyla.



Dva zápasy bude hrať slovenský výber na Tehelnom poli v Bratislave a jeden v Trnave. Na tie bratislavské sa teší aj Roman Čerepkai, keďže je rodák z hlavného mesta: „Veľmi sa na to teším, veľa kamarátov chce odo mňa lístky, veľa ich bude na štadióne. Mňa však teší, že budú štadióny zaplnené.“



Dvadsaťtriročný útočník posilnil tento rok v januári Košice, k tomuto kroku sa rozhodol aj preto, aby bol čo najviac vyťažený a mohol zabojovať o nomináciu na ME. Predtým hral v českých Tepliciach. „Košice mi momentálne prídu ako veľmi dobrý klub pre mňa. Všetko, čo som si od prestupu do Košíc želal, mi vyšlo. Chcel som sa pobiť o nomináciu na ME, podarilo sa, hodnotím toto pôsobenie pozitívne. Tréner Skuhravý vyznáva kombinačnú hru, vyhovuje mi to.“



Viacerí hráči majú vďaka ME možnosť posunúť sa v kariére, jeden z nich, 21-ročný stredopoliar Dominik Hollý, podpísal kontrakt so Spartou Praha. Z Jablonca by mohol odísť Nebyla, ale ten chce budúcnosť riešiť až neskôr. „Nič som zatiaľ neriešil, sústredím sa na Euro a potom uvidíme,“ vyhlásil.



Slovákov čaká po úvodnom zápase proti Španielom výber Talianska a na záver reprezentácia Rumunska. „Všetky tímy majú kvalitu. Budú to rozdielne typy futbalu, Španieli ľúbia loptu, Taliani sú zasa takticky vyspelejší. O Rumunoch to veľa neviem,“ uzavrel Čerepkai.