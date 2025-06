ME21: Slováci bez bodov, Obert: V oboch dueloch sme si zaslúžili viac

Trnava 15. júna (TASR) - Slovenskí futbalisti do 21 rokov boli v sobotu v Trnave niekoľkokrát blízko k vyrovnávajúcemu gólu, nakoniec nebodovali a stratili možnosť na postup zo skupiny ME. V druhom stretnutí „áčka“ prehrali s favorizovaným Talianskom 0:1 po góle Cesareho Casadeiho. Po úvodnej prehre so Španielmi (2:3) sú bez bodu, ktorých majú jeden zápas pred koncom základnej fázy ich predošlí súperi po šesť a s určitosťou tak zabrali obe štvrťfinálové miestenky.



Napriek vytváraniu si šancí a tlaku domácich prišla ich prvá strela až na konci zápasu. To už sa do ofenzívy zapájal aj stopér Adam Obert. „Celkovo mám po dnešnom zápase podobný pocit ako po predchádzajúcom — že sme siahali na lepší výsledok, než aký bol napokon na tabuli. Podľa mňa sme si v oboch zápasoch zaslúžili viac. Ale futbal je niekedy taký, musíme sa z toho poučiť a pokračovať ďalej, aby sme fanúšikom robili radosť,“ zhodnotil Obert. On sám má s talianskym futbalom bohaté skúsenosti, keďže pôsobí štyri roky v Cagliari, kam prestúpil z mládežníckeho tímu Sampdorie Janov.



„Chalanom aj trénerom som hovoril, že poznám dobre taliansky futbal aj hráčov, ktorí tam pôsobia. Snažili sme sa na nich čo najlepšie pripraviť. Bohužiaľ, výsledkovo to nevyšlo — aj taký vie byť futbal. Musíme sa z tých chýb poučiť. Robia sa vždy, ale dôležité je, aby ich bolo čo najmenej. Budeme na tom ďalej pracovať a zlepšovať sa,“ zhodnotil Obert.



V utorok čaká jeho tím posledný duel na šampionáte proti Rumunom, ktorí po dvoch prehrách už tiež nemôžu pomýšľať na postup. Tím trénera Razvana Rotara síce nedisponuje takou individuálnou kvalitou ako Španielsko či Taliansko, no aj on prehral oba zápasy s favoritmi len o gól. „Do posledného zápasu chceme dať maximum, hlavne pred našimi fanúšikmi. Aj keď už matematicky nemôžeme postúpiť, chceme aspoň ten posledný zápas zvládnuť, dotiahnuť ho do víťazného konca a potešiť domácich priaznivcov,“ dodal Obert.