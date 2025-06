ME21: Slováci sa pripravujú na Španielov, Auxt: „Využijeme tento čas“

Šamorín 6. júna (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov majú za sebou prípravný kemp pred domácim šampionátom v rakúskom Windischgarstene. Päť dní pred štartom ich prvého zápasu proti Španielsku (streda 11. júna o 18.00 h na NFŠ v Bratislave) sa už pripravujú v stredisku x-bionic sphere v Šamoríne a asistent trénera Mário Auxt uviedol, že ten čas využijú práve príprave na prvého súpera.



Slováci absolvovali v Rakúsku generálku proti Slovinsku, remizovali 1:1. „Sme pripravení na tento sviatok, veľmi sa na to tešíme,“ povedal Auxt. K nasledujúcim dňom uviedol: „My sme sa vrátili z kempu, kde sme absolvovali predprípravu, tam sme si nacvičili nejaké veci. Teraz to bude špecifické, môžeme sa pripraviť na prvý zápas, potom to už medzi zápasmi bude náročné. Preto sa špecifickejšie pripravíme na prvý zápas, aby sme boli čo najlepšie pripravení.“



Po predchádzajúcom kempe dal realizačný tím hráčom deň voľna. „Bol to náročný kemp, program bol nabitý. Hráčom sme dali možnosť oddýchnuť si od tlaku. Niektorí mali povinnosti v kluboch, niektorí mali úplné voľno, každý to využil individuálne,“ povedal Auxt.



Stredopoliar Dominik Hollý využil toto voľno, aby doriešil prestup do Sparty Praha. „Vycestoval aj s agentom, vyriešil to, ale už je hlavou tu a pozerá sa smerom na šampionát,“ povedal Auxt.



Pred odchodom na Slovensko ešte tréneri vyradili dvoch hráčov. Z nominácie vypadli pred domácimi ME Sebastian Kóša a Dominik Veselovský. Najmä Kóšovo meno zarezonovalo. „Dlho sme to riešili, bolo to náročné. Vedeli sme, že niekto musí ísť preč a chceli sme byť spravodliví voči každému. Počas kempu sme ich sledovali, snažili sme sa vybrať tých, čo nám najviac vedia pomôcť. Nehovorím, že by nám Sebo nepomohol, ale potrebovali sme využiť správne všetko do detailov, nebolo to jednoduché. Ale rozhodnutie sme museli urobiť.“



Medzi ťahúňov tímu by mali patriť Tomáš Suslov, Adam Obert, Nino Marcelli, bratia Leo a Mário Sauerovci či brankár Ľubomír Belko. Niektorí už majú odohrané aj zápasy za reprezentačný A-tím. „Čas je krátky a budeme sa detailne pripravovať. Aj týmto hráčom budeme ukazovať, čo budeme od nich na ihrisku chcieť. Chceme, aby boli čo najlepšie pripravení. Tlak príde, ale chceme byť úspešní. Hráčov chceme navigovať tak, aby ho zvládli a podali čo najlepší výkon," dodal Auxt.



Pristavil sa ešte pri Suslovovi a Obertovi, teda tých, ktorí majú odohratých viacero zápasov za "áčko": „Mali sme čas ich navnímať a potrebovali sme zosúladiť formácie tak, aby to fungovalo. Verím, že to využijeme čo najlepšie. Suslov hrával v reprezentácii na krídle a v klube pod hrotom, takže vieme variovať a to je pre nás výhoda."