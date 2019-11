Slováci v kvalifikácii na ME 2021 zdolali Gruzínsko

Kvalifikácia ME 2021 futbalistov do 21 rokov - 2. skupina:



Nitra



Slovensko - Gruzínsko 3:2 (1:1)



Góly: 28. Kolesár, 52. Herc, 66. Gamboš - 8. Kucia, 89. Spanderašvili. Rozhodovali: Hamiti - Bregasi, Agaraj (všetci Alb.), ŽK: Šulek, Herc, Pokorný, Almási - Lochošvili, Kucia, Tabatadze, ČK: 83. Pokorný po 2. ŽK - 40. Lochošvili po 2. ŽK, 1548 divákov



Slovensko: Šípoš - Vallo, Šulek, Oravec, Mojžiš - Gamboš, Pokorný, Herc (68. Špyrka) - Kolesár (58. Ďuriš), Almási, Chobot (90.+6 Kovaľ)



Gruzínsko: Gugešašvili - Beriašvili, Lochošvili, Kobouri - Mali (59. Spanderašvili), Kucia, Kochorašvili (59. Ninua), Tabatadze - Kochreidze (59. Kavtaradze), Davitašvili (59. Bugridze), Kvaracchelia (43. Silagadze)

Marián Chobot zo Slovenska (vľavo) a Luka Lochošvili z Gruzínska v kvalifikačnom futbalovom zápase 2. skupiny na ME 2021 do 21 rokov Slovensko - Gruzínsko 18. novembra 2019 v Nitre. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Radosť hráčov Slovenska po góle v kvalifikačnom futbalovom zápase 2. skupiny na ME 2021 do 21 rokov Slovensko - Gruzínsko 18. novembra 2019 v Nitre. Foto: TASR/Henrich Mišovič



hlasy po zápase /RTVS/:



Adrian Guľa, tréner SR: "Bol to výborný tímový výkon, bolo to oddrené a odpracované. Súper má svoju kvalitu a výbornú generáciu hráčov. Pomohlo nám vylúčenie Lochošviliho, ale som presvedčený, že by sme to zvládli aj pri vyrovnanom počte. Ten incident som ani nevidel, pretože sa to stalo za mnou, ale asi sa tam niečo odohralo."



Christián Herc, kapitán a strelec druhého gólu SR: "Dostali sme gól pár minút pred koncom a nebolo to ľahké, lebo sme hrali už desať na desať. Ale chalani to výborne zvládli."



Martin Gamboš, strelec víťazného gólu SR: "Nie som hrdina, zvládli sme to ako tím. Som rád, že som pomohol gólom, ale myslím si, že tímová práca bola super. V úvode sme zaspali, pomohli nám červená karta pre súpera aj prestávka. Tréner nám povedal, na aké princípy sa máme obrátiť, na vlastnú hru, dali sme potom dva góly."



Dávid Šípoš, brankár SR: "Ustálo sa to a veľmi sa tešíme z víťazstva. Začiatok bol pre mňa ťažší, cítil som sa pod tlakom, bol to môj prvý reprezentačný zápas v kvalifikácii. Postupne to zo mňa opadlo a dúfam, že aj ja som mojím výkonom pomohol mužstvu k trom bodom."



Tabuľka 2. skupiny:



1. Francúzsko 3 3 0 0 13:5 9



2. Švajčiarsko 3 3 0 0 8:1 9



3. Gruzínsko 5 2 0 3 12:8 6



4. Slovensko 4 2 0 2 11:11 6



5. Azerbajdžan 6 2 0 4 3:11 6



6. Lichtenštajnsko 5 1 0 4 3:14 3

Nitra 18. novembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov zvíťazila v pondelňajšom domácom stretnutí kvalifikácie ME 2021 nad gruzínskymi rovesníkmi 3:2. Strelecky sa presadili Peter Kolesár, kapitán Christián Herc a Martin Gamboš. Zverenci Adriana Guľu odohrali v 2. skupine štyri zápasy a figurujú na štvrtej priečke so šesťbodovým ziskom. V kvalifikácii sa najbližšie predstavia 26. marca na pôde Gruzínska.Domáci sa pokúsili ohroziť súpera okamžite po výkope, Pokorného strela z diaľky vystrašila brankára Gugešašviliho, ale nesmerovala medzi tri žrde. Na opačnom konci sa už-už dostával do úniku Kochreidze, v poslednej chvíli ho odzbrojil Mojžiš. V 8. minúte vymyslel Mali prihrávku medzi obrancov do šestnástky, nabehol si na ňu Kucia, bol pri lopte skôr než brankár Šípoš a veľmi rýchlo poslal hostí do vedenia. Slováci mohli vyrovnať v 27. minúte, po priamom kope sa dostal k lopte Oravec, no jeho zakončenie neprešlo na bránku. Vzápätí to už domácim vyšlo, Chobot prihral z ľavej strany pred bránku a Kolesár z bezprostrednej blízkosti upravil na 1:1.Po vyše polhodine hry si za slovenskú defenzívu zabehol Malia, poslal spätnú prihrávku Kochreidzemu, ktorý nenamieril presne. Neskôr zabudli domáci obrancovia na Davitašviliho, v šestnástke však nemal podporu a jeho prihrávka nenašla adresáta. V závere prvého polčasu oslabil hostí po druhej žltej karte Lochošvili, z nariadeného priameho kopu to vyskúšal Herc a Gugešašvili musel vytlačiť loptu nad brvno.Dvadsaťjednotka SR sa ujala vedenia krátko po zmene strán, Herc mal dostatok priestoru i času, nachystal si loptu na ľavačku a krížnou strelou, ktorá sa odrazila od žrde, prekonal Gugešašviliho. Domáci sa snažili pridať poisťujúci zásah, gruzínsky brankár zachraňoval po hlavičkách Almásiho aj Chobota. Hostia zareagovali dokonca štvornásobným striedaním, želaný efekt im to však neprinieslo, lebo v 66. minúte vypálil spoza šestnástky Gamboš a jeho pokus doplachtil až za Gugešašviliho.Slováci si skomplikovali situáciu v záverečnej desaťminútovke riadneho hracieho času, v ktorej najprv Pokorný hasil nedorozumenie v defenzíve za cenu druhej žltej karty a potom Spanderašvili po rohu znížil na rozdiel jediného gólu. Šípoš zachránil v nadstavenom čase druhé kvalifikačné víťazstvo, keď vyrazil priamy kop Ninuu, Slováci prežili aj následné krušné chvíle v šestnástke. Záver poznačila šarvátka medzi lavičkami, jej hlavným aktérom bol hosťujúci tréner Giorgi Cecadze, ktorý sa predčasne porúčal do šatní a spolu s ním aj ďalší člen realizačného tímu. Rozhodca vylúčil aj jedného člena slovenskej lavičky.