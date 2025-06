ME21: Španielsko po obrate zdolalo Rumunsko v slovenskej A-skupine

A-skupina



Bratislava



Španielsko - Rumunsko 2:1 (0:1)



Góly: 85. Jauregizar, 88. Fernandez - 4. Munteanu. Rozhodovali: van der Eijk – Bluemink, De Groot (všetci Hol.), ŽK: Joseph - Perianu, ČK: 84. Blanuta (Rumunsko), 10.205 divákov.



Španielsko: Iturbe – Pubill (46. Moro), Tarrega, Mosquera, Bueno – Guerra, Turrientes (65. Rodriguez) – Sanchez, Torre (46. Fernandez), Lopez (65. Jauregizar) – Joseph (74. Moleiro).



Rumunsko: Sava – Strata, M. Ilie, Akdag (76. Ignat), Borza – Perianu, Vulturar (65. Corbu), Grameni – R. Ilie, Munteanu (76. Blanuta), Popescu (69. Stoica).

Bratislava 14. júna (TASR) - Futbalisti Španielska zvíťazili na majstrovstvách Európy do 21 rokov v „“ A-skupine nad Rumunskom 2:1. Premožitelia slovenského výberu pri tom prehrával do 85. minúty, ale za necelých 180 sekúnd dokázali zaznamenať dva presné zásahy a zaknihovať do tabuľky druhý trojbodový úspech.Španieli sa tak v neúplnej tabuľke A-skupiny usadili na prvom mieste. Skupinovú fázu zakončia v utorok 17. júna o 21.00 h súbojom s Talianskom. Rumuni si v rovnaký deň a čas zmerajú sily so Slovenskom.Rumuni mali vynikajúci vstup do stretnutia, strelecký účet otvoril už v štvrtej minúte z prvej väčšej šance Munteanu. Španieli po inkasovanom góle pridali do aktivity, mali územnú prevahu a šance, ale obrana súpera bola dlhé minúty pevná. Možnosť vyrovnať skóre prišla v 26. minúte, ale Joseph zahodil pokutový kop. Španieli pokračovali v druhej 45-minútovke v útočnej aktivite, ale s nepriaznivým stavom nedokázali dlho nič urobiť. Rumunsku sa naskytli možnosti zasadiť rozhodujúci úder, no jeho šance si nenašli cestu do brány. Trest prišiel tesne pred koncom, najskôr inkasoval v 84. minúte červenú kartu Blanuta a v priebehu približne troch minút otočili Španieli po zásahoch Jauregizara a Fernandeza.