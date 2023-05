ME23: Slovenské basketbalistky sú v polovici prípravy

Piešťany 28. mája (TASR) – Slovenská ženská basketbalová reprezentácia má za sebou polovicu z plánovaného programu prípravy na majstrovstvá Európy v Slovinsku a Izraeli (15. – 25. júna). Prvý dvojzápas s Izraelom v Piešťanoch naznačil, v čom sa musí tím trénera Juraja Suju ešte zlepšovať a v ktorých činnostiach jeho výber už napreduje.



Slovenky predviedli dva odlišné výkony proti spoluorganizátorovi záverečného turnaja ME - najskôr ťahali s Izraelom za kratší koniec 74:87, keď v podstate celý zápas prehrávali. V sobotu sa situácia otočila a nebyť dramatickej koncovky, tak z toho mohol byť jednoznačnejší triumf, ako len o jediný bod – 77:76. "V útoku boli oba zápasy s Izraelom za mňa fajn, v druhom stretnutí sme mali protiútokové situácie, ktoré nám vo štvrtok chýbali a tiež sme málo strácali loptu. Musíme sa však nejako vyhrabať z obrannej tragédie, popracovať na 1 na 1 v defenzíve, osobnej zodpovednosti pri takejto hre a osobnej obrane," uviedol pre TASR po druhom prípravnom zápase tréner Slovenska Juraj Suja.



V druhej konfrontácii s izraelským tímom viedol jeho tím v podstate väčšinu času, okrem krátkeho momentu v úvode a v samotnom závere. Progres bol evidentný, čo potvrdzujú aj slová pivotky Alice Moravčíkovej: "Zlepšili sme útok, rýchlejšie sme si posúvali loptu a jednoduchšie akcie sme hrali do konca. Z našich signálov sme skórovali, nevymýšľali sme svoje veci.“



S podkošovou prevahou sa dokázal slovenský výber ako tak vyrovnať, najväčšie starosti mu však robila streľba za tri body. V oboch prípadoch mal súper dvojciferný počet úspešných pokusov, čoho dôsledkom bolo, že sa v sobotu dokázal "vyhrabať" z vysokého manka a bojovať o víťazstvo. "Je to ich najsilnejšia stránka, no my musíme byť dôslednejšie, dostupovať lepšie na 'close out' a dať ruku hore, aj keď je tam väčšia šanca, že nás prebijú. Treba to riskovať,“ vyjadrila sa rozohrávačka Nikola Dudášová.



Dramatické záverečné dve minúty zvládla so spoluhráčkami výborne, keď premenila dôležité body a následne Slovenky ubránili potenciálne rozhodujúci útok Izraelu. Výsledkom bol prvý úspech v príprave. "Nie je to pre nás úplne dôležité, ale tešíme sa z víťazstva, pretože sme sebavedomejšie. Tréneri nám povedia, čo bolo lepšie a čo horšie, a od toho sa ďalej budeme odvíjať,“ prezradila Dudášová v pozápasovom hodnotení.



Na zápasy s Izraelom nenastúpilo Slovensko v najsilnejšom možnom zložení, z rôznych zdravotných dôvodov chýbalo kvarteto Radka Stašová, Stella Tarkovičová, Miroslava Mištinová a Sabína Oroszová. Všetko hráčky, ktoré v kvalifikácii patrili do rotácie, respektíve základnej päťky a ich prínos pre hru bol významný. "Máme niekoľko nových hráčok, ale stále je to cítiť na našej hre, najmä v obrane. Chýbajúce dievčatá sú zo základnej rotácie, ale nedá sa na to vyhovárať. Musíme makať, zabrať na tréningoch, pretože z nich vychádza naša hra v zápasoch,“ povedala Moravčíková.



V ďalšom týždni pokračuje nabitý program slovenského tímu. Okrem tréningového procesu ich čaká ďalší dvojzápas, 2. a 3. júna (predbežne o 19.30 h a 19.00 h) sa prestavia v Rige proti reprezentácii Lotyšska. "Verím, že minimálne tri zo štyroch dievčat, ktoré neboli úplne po zdravotnej stránke fit, tak v budúcom týždni už zapojíme. S nimi naša kvalita určite vzrastie,“ tvrdí Suja.