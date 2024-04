Mečíř po postupe Sloveniek na finálový turnaj: V tíme je dobrá chémia

Bratislava 13. apríla (TASR) - Postup na finálový turnaj Pohára Billie-Jean Kingovej potešil aj prezidenta Slovenského tenisového zväzu Miloslava Mečířa. Podľa olympijského šampióna vo dvojhre zo Soulu 1988 je to stimul pre celé slovenské tenisové hnutie.



"Ešte nikdy sa nám nepodarilo postúpiť v tom istom roku na finálový turnaj Davisovho pohára i Pohára Billie-Jean Kingovej. Dievčatá boli na zápasy veľmi dobre pripravené. V náš prospech zahralo aj to, že Slovinky prišli do Bratislavy bez dvoch rebríčkovo najvyššie postavených hráčok Tamary Zidanšekovej a Kaji Juvanovej. Renátka Jamrichová dnes opäť potvrdila svoj talent a súperke dovolila uhrať iba dva gemy. Má veľký potenciál," uviedol pre TASR Mečíř.



Šéf zväzu tvrdí, že Slovenky nebudú bez šancí ani v novembri v Seville. "V tíme je dobrá chémia. Nechcem teraz robiť dopredu nejaké prognózy, pretože v Seville sa na jeseň predstavia aj silnejšie tímy. Ak však naše dievčatá budú v dobrej forme, môžu zamiešať kartami."