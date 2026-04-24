< sekcia Šport
Mečíř st. sa stal staronovým prezidentom Slovenského tenisového zväzu
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 24. apríla (TASR) - Miloslav Mečíř st. sa stal staronovým prezidentom Slovenského tenisového zväzu. V piatkových voľbách na zasadnutí Rady STZ v Bratislave ho zvolili do funkcie na nasledujúce štvorročné obdobie. Mečíř st. bol jediný kandidát a dostal jednohlasnú podporu členov.
Na poste šéfa STZ pôsobí od 9. apríla 2022, keď uspel pred dvojicou bývalých daviscupových reprezentantov Martinom Kližanom a Jánom Krošlákom. Na čele zväzu nahradil Tibora Macka, ktorý sa neuchádzal ďalej o funkciu. Mečíř st. bol 23 rokov daviscupový kapitán SR. Dlhodobo sa angažoval v aktivitách riadiaceho orgánu slovenského tenisu a bol aj šéftréner Národného tenisového centra. Jednohlasná podpora a zvolenie do druhého funkčného obdobia za sebou ho potešili. „Prvé štyri roky som si vyskúšal a zistil som, že zväz a celá organizácia pracuje veľmi transparentne. Za to chcem poďakovať všetkým členom sekretariátu, výboru aj rady. Systémy sú veľmi dobre nastavené. Bolo vidieť, že aj rada mala nachystané všetko tak, ako má byť. Som veľmi rád, že som dostal dôveru a som rád za ľudí, s ktorými spolupracujem. Niektorí ľudia sa obmenili, tým som chcel vysloviť vďaku za ich štvorročnú činnosť. Bolo zvolené nejaké percento nových ľudí, samozrejme, bude to zoznamovanie, nová výzva. Teším sa na novú spoluprácu, keďže v športe je každý deň čo robiť a čaká nás veľa úloh,“ uviedol Mečíř st. na tlačovej konferencii po svojom zvolení.
Zlatý medailista v dvojhre a bronzový vo štvorhre z olympijských hier 1988 v Soule zhodnotil aj uplynulé funkčné obdobie: „Prvé roky som sa musel zorientovať. Bol som síce predtým vo výkonnom výbore a zdalo sa mi, že je všetko dobre nastavené. Administratíva, dodržiavanie termínov a postupom je však dosť komplikovaná vec. Máme správnych ľudí na správnych miestach, ktorí toto vedia zabezpečiť, čo mi veľmi pomohlo. Prvú vec, ktorú som videl boli nedostatočné a trochu zastaralé stanovy. Spozorovali sme veľa nejasností a výkladov. Napomohla nám novelizácia zákonu o športe, ktorá stanovila presnejšie kritériá a čo musia spĺňať. To sa nám podarilo upraviť a bol to dôležitý krok na začiatok.“
Prezradil aj svoje nastávajúce ciele do ďalšieho úradovania na čele zväzu. „Máme toho veľa. Je veľká zodpovednosť, aby sme udržali v dobrom stave dve veľké budovy. Už dlhšie máme NTC v Bratislave, teraz pribudlo NTC v Košiciach. Čo sa týka kvality a zvyšovania úrovne športovca, to sa nedá kúpiť za peniaze, no bez peňazí sa to takisto nedá robiť. Školíme trénerov, robievame sústredenia, máme projekty zabezpečené. Chceme v tom pokračovať, možno by sme chceli urobiť viac medzinárodných podujatí. Domáci hráči by tak mohli viac poskočiť do svetového rebríčka a mali by prvé skúsenosti už u nás doma a nemuseli za každým bodom cestovať do zahraničia. Potrebovali by sme, aby boli kluby silné. Bez nich sa ťažko obídeme a tam by sme potrebovali väčšiu spoluprácu s mestami a samosprávami. Čo sa týka tenisu, tak jeho podpora na verejnej sfére mimo zväz je dosť limitovaná ich rozpočtovými možnosťami. To je možno otázka na celkové športové hnutie, ako sa k tomu postavíme a posunuli sa trochu ďalej v tomto smere.“
Slovenský tenis v predošlých rokoch zažil aj niekoľko úspechov naprieč kategóriami. Na medailu v dvojhre siahala pred dvoma rokmi na OH v Paríži štvrtá Anna Karolína Schmiedlová. Ženské družstvo obsadilo 2. miesto v Pohári Billie-Jean Kingovej. „Akoby to ľudia niekedy preskočili a neuvedomili si. Tieto veci nie sú všedné a každodenné. Pokiaľ to nie je na dennej báze a nemáme svetovú hviezdu, tak ako keby to spoločnosť nevnímala. Máme veľmi sľubné výsledky v mládeži. Dve víťazstvá za sebou na juniorskom Wimbledone - vyhrali Renáta Jamrichová a Mia Pohánková. Máme majstrov Európy do 16 rokov v dvojhre i štvorhre. Takisto v družstvách tejto kategórie. Na Tenis Europe Awards nás ocenili za prácu v juniorskej kategórii na treťom mieste v Európe. Ja si myslím, že zasiate máme, ale niekedy to nevieme doceniť,“ zamyslel sa Mečíř st.
Zmeny nastanú vo funkcii generálneho sekretára, ktorú od roku 1991 nepretržite zastával Igor Moška. Ten oficiálne skončí k 30. aprílu, no jeho nástupcu spozná verejnosť až v polovici mája. „Vytipované niečo máme, ale rozhodujúci bude výkonný výbor v nasledujúcom mesiaci. Ten by mal odsúhlasiť nového generálneho sekretára, dovtedy bude Igor vo funkcii,“ ozrejmil prezident STZ.
Na záver stretnutia s novinármi sa Mečíř vyjadril aj k finančnej situácii zväzu. „Je stabilizovaná. Máme nejaké investičné úvery, ktoré priebežne splácame. Tu kde sedíme v NTC, na to si zobral zväz na polovičku investície úver, čiže musí vyvíjať aktivity tu v NTC v Bratislave, aby sa úver splácal. To je veľký záväzok, ktorý by nám mal na budúci rok končiť. Tým pádom môžeme z toho ďalej pomôcť v Košiciach, kde sme zobrali jednu pätinu investícii cez úver. V tomto smere máme finančný plán nastavený tak, aby sme vedeli tieto pohľadávky bánk pokrývať. Som veľmi rád, že pán Moška nastavil finančnú situáciu tak, že sa to zvláda riadne hradiť. Popritom vieme podporiť športovcov a využiť stánky, ktoré máme, na nadštandardnú prípravu, ktorú im kluby nedokážu dať.“
